Рыдает от счастья: Оле Цибульской вернули украденный автомобиль (видео)

Шоу-бизнес

Известной певице и телеведущей Оле Цибульской вернули угнанный автомобиль. Об этом она сообщила на странице в Instagram. От радости звезда не смогла сдержать эмоций. В видео она со слезами на глазах поблагодарила всех за поддержку и посоветовала быть осторожными.

«Люди, я рыдаю, но плачу от счастья. Нашли мою машину. Я благодарна полиции, спасибо Богу, спасибо всем, кто поддержал, моей семье. Я очень счастлива, будьте внимательны, будьте осторожны. Видите, всех, кто ведет себя плохо, в конце-концов справедливость все же находит», — эмоционально сказала Оля.

Деталей возвращения авто Оля не сообщила.

Напомним, ее Toyota Raw4 Hybrid угнали со стоянки возле Сырецкого парка в Киеве. За время поисков Цибульской поступали звонки от аферистов, которые требовали деньги за возврат машины.

«Самое страшное, что аферисты каким-то образом звонят с личных номеров моей команды. Я поднимаю трубку, потому что вижу, что звонит концертный директор или менеджер, а в результате слышу очередные угрозы и грубые ультиматумы. Конечно, все это впоследствии оказывается манипуляцией. И никому не желаю оказаться в подобной ситуации. Сейчас я и моя команда активно собираем всю информацию и общаемся с профессионалами, которые, как и я, не собираются закрывать глаза на тот ужас, который массово происходит ежедневно, и не только в столице. Совсем скоро буду готова поделиться реально шокирующими деталями, которых, к сожалению, не знала сама. Но верю, что они помогут сотням тысяч украинских водителей спасти свои машины», — говорила певица в комментарии сайту ТСН.uа.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певицу MARUV дважды обокрали в аэропорту Борисполя. А российская телеведущая Лера Кудрявцева стала жертвой воров в Лондоне, у нее украли кошелек и документы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter