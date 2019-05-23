Происшествия

То, что с 46-летним Дмитрием творится неладное, первыми заметили его соседи. Они обратили внимание, что мужчина подолгу отсутствует дома, хотя прежде такого никогда не было. А однажды Дмитрий, до смерти перепуганный и растерянный, пришел к соседке и попросил дать ему… простыни, чтобы он мог спуститься по ним в свою квартиру из соседского окна. — На Диме лица не было, — рассказала «ФАКТАМ» его соседка Елена. — Грязный, осунувшийся. Не мог ничего объяснить, только повторял: «Мне нужны простыни. Я должен как-то спуститься вниз». Оказалось, пока Димы не было (а мы не видели его в доме несколько месяцев), кто-то поменял замки в его квартире. Но только кто? После смерти родителей Дима жил один, он единственный владелец квартиры. Оказалось, это сделали люди, которые удерживали нашего соседа в плену. Этим и объяснялось Димино длительное отсутствие. Его запугивали, пытали, требовали, чтобы он переписал свою квартиру на незнакомых людей. А прибежал он ко мне за простынями, когда ему чудом удалось вырваться из рук преступников. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как мошенники отобрали квартиру в центре Киева у известного народного депутата.

«Меня похитили возле дома. Представились полицейскими и заявили: «Нам нужно вас опросить»

Об этой истории «ФАКТАМ» стало известно из сообщения прокуратуры Киева, в котором говорилось об аресте супружеской пары, удерживающей человека в плену, чтобы завладеть его квартирой. Преступники пытали жертву, били металлической трубой и прутьями, угрожали убийством. Пострадавший — тот самый Дмитрий, напугавший соседку длительным отсутствием и странной просьбой.

Сейчас он уже дома, но после пережитого боится даже выходить на улицу. Еще больше пугается при виде припаркованных во дворе автомобилей.

— А все потому, что преступники так его и похитили — усадили в автомобиль и увезли, — рассказывает «ФАКТАМ» Елена. — Это произошло еще в феврале 2018 года. Диму удерживали в частном секторе под Киевом. Ему несколько раз удавалось оттуда бежать, но эти люди приезжали за ним и опять его забирали. Сразу скажу: Дима не алкоголик. Его никто не спаивал, преступники не втирались к нему в доверие. Первый раз он сел к ним в машину, потому что они его обманули, представившись сотрудниками полиции. А когда он уже понял, что это не так, и сбежал, они увезли его силой. Так было несколько раз. Вы спросите, почему взрослый адекватный человек после первого же побега не обратился в полицию. Чтобы понять это, нужно знать Диму. Ему 46 лет, но на самом деле это взрослый ребенок. Он несамостоятельный и очень доверчивый. Дима не был женат, всю жизнь жил с родителями. Несколько лет назад умерла его мать, а в январе прошлого года не стало и отца. Скорее всего, преступники с тех пор Диму и приметили.

Он замкнутый человек, но со мной всегда общался. Я, как могла, старалась его поддерживать. А в феврале прошлого года он неожиданно пропал. Перестал появляться в квартире. Это было очень странно. Но я даже подумать не могла, что Диму похитили!

О том, как это произошло, «ФАКТАМ» рассказал сам Дмитрий. Корреспондент «ФАКТОВ» встретилась с ним в его двухкомнатной квартире в старой пятиэтажке на Куреневке. В квартире минимум мебели, сорван дощатый пол, на стенах грибок.

В этом доме на столичной Куреневке у похищенного мужчины есть двухкомнатная квартира, которая и привлекла злоумышленников. Фото автора

— Этот грибок в каком-то смысле помог сохранить Димину квартиру, — продолжает Елена. — Удерживая Диму за городом, преступники приводили сюда потенциальных покупателей, которым хотели эту квартиру продать. Людей привлекала цена (она, естественно, была ниже рыночной), но отпугивал поразивший практически все стены грибок. Поэтому преступники и не смогли ее продать. Хотя документы, насколько мне известно, уже подготовили. Они ведь заставили Диму подписать генеральную доверенность, которая давала одному из них право распоряжаться его имуществом. А пол сорвали сами похитители. Видимо, искали деньги или драгоценности. Но только красть здесь было нечего.

— Они украли самое главное — документы на квартиру, — уточняет Дмитрий. — Но это было уже позже. Началось все с того, что меня похитили прямо возле дома. Я думал, что так бывает только в кино. Но со мной все это произошло наяву. Это было 7 февраля прошлого года. Поздно вечером я возвращался из магазина и увидел во дворе дома незнакомую машину. Из нее вышли трое мужчин. Ни одного из них раньше не видел. Они подошли ко мне и представились полицейскими. Показали какую-то корочку (было темно, и я плохо рассмотрел, что там написано) и заявили: «Нам нужно вас опросить, провести собеседование по одному делу. Вы должны проехать с нами».

— Эти мужчины были в форме?

— Нет. Они сказали, что оперативники, поэтому, мол, в гражданском. Усадили меня на заднее сиденье и куда-то повезли. Я не сопротивлялся, потому что сначала поверил им. В машине они ничего мне не рассказывали. Думал, что меня везут в райотдел, но в районе Нивок мы остановились. Перед нами остановился другой автомобиль. Из него вышли мужчина и женщина. Это были цыгане, но явно обеспеченные — прилично одеты, на хорошей машине. Мне сказали пересесть в их автомобиль. Я сделал это, хотя уже ничего не понимал. Мужчина и женщина повезли меня дальше. По дороге начали рассказывать, что они сейчас меня спасают. Якобы только что меня спасли от преступников, которые уже давно ведут за мной наблюдение. Сказали, что на самом деле мой отец умер не своей смертью и то же самое может произойти и со мной. «По этому поводу сейчас идет следствие, — сказали они. — И мы должны на время спрятать тебя в безопасном месте».

«Часто после ужина мне становилось плохо. Я переставал что-либо понимать, перед глазами все плыло…»

— Этим «безопасным местом» оказался их частный дом на Никольской Борщаговке, — вспоминает Дмитрий. — Супруги (потом выяснилось, что это муж и жена) завели меня в дом. Они были очень вежливые и радушные. «Дима, располагайся, — сказали они. — Здесь ты будешь жить». Представили мне невысокого мужчину примерно моего возраста: «Это Коля, наш друг, он тоже тут живет». Уже потом я понял, что этот Коля для них вроде прислуги. И что он должен был за мной присматривать.

Я задавал им много вопросов, но они отвечали путано и непонятно. Сказали, что когда-то были знакомы с моей мамой: дескать, поэтому теперь и хотят мне помочь. А когда я спросил, какое отношение имеют к полиции (ведь меня из-под дома забрали вроде как полицейские), заявили, что, наоборот, «спасают меня от коррумпированных полиции и прокуратуры». Я так ничего и не понял.

Переночевал в их доме. На следующий день ничего не прояснилось. Не мог понять, о каких преступниках они говорили, кто и зачем за мной охотится. Пробыл там около месяца. А в первых числах марта мне удалось сбежать. Вернулся в свою квартиру.

— Вы не обращались в полицию?

— Нет. Да я вообще не понял, что все это значило. Совершенно незнакомые люди зачем-то забрали меня к себе домой и сказали пожить с ними, потому что мне якобы что-то угрожает. Были со мной вежливы, ничего у меня не просили, кормили (хотя в то время, как эти муж и жена сами ели мясо, нам с Колей давали только картошку и морковь). О том, что со мной произошло, хотел рассказать соседке, но не успел. Не прошло и недели, как эти люди — муж и жена — опять за мной приехали. На этот раз уже на другой машине. Они опять поймали меня на улице и начали отчитывать: «Дима, куда же ты уехал? Ты что, дурак? Не понимаешь, как это опасно?! За тобой же следят!» Не успел я и глазом моргнуть, как они усадили меня в машину и увезли в тот же частный сектор.

Следующий месяц Дмитрий провел у этих людей.

— В начале мая я опять от них сбежал, — говорит Дмитрий. — А они опять точно так же за мной приехали и увезли обратно. Сейчас уже понимаю, что мне нужно было бить тревогу, звонить в полицию. Но тогда я был как будто загипнотизирован. Думаю, что эти люди подсыпали мне в еду какие-то препараты. Потому что часто после ужина мне становилось плохо. Я переставал что-либо понимать, перед глазами все плыло. А один раз стало так плохо, что я потерял сознание. Когда пришел в себя, обнаружил, что пропали ключи от моей квартиры.

Потом стали происходить совсем странные вещи. Хозяйка дома с мужем привели какую-то молодую женщину (тоже цыганку) и заявили, что я должен на ней жениться. «Но я ее даже не знаю! — возмутился в ответ. — Что за бред?!» «Тебе давно пора жениться, — уговаривали меня. — А это хорошая девушка, добрая, молодая. И ей нужно помочь. У нее маленький ребенок. Нужно, чтобы ты прописал их в своей квартире». Я сказал, что не буду этого делать. И жениться ни на ком не собираюсь. После этого снова выбрал удачный момент и убежал от них. Но они, конечно же, меня нашли.

«Бандиты хотели продать мою квартиру. Хорошо, что в таком запущенном состоянии ее никто не покупал»

В этот раз преступники, по словам Дмитрия, решили не церемониться.

— Меня подстерегли возле квартиры двое незнакомых мужчин, — продолжает Дмитрий. — Они вместе со мной ворвались в квартиру и сильно меня избили. Я думал, они сломают мне позвоночник. А потом на меня набросился хозяин дома и избил так, что я не мог встать. «Представь, что я с тобой сделаю, если еще раз попробуешь сбежать», — предупредил он. Потом угрожал мне пистолетом: «Если убежишь и я тебя не догоню, тебя догонит пуля».

Когда с моей женитьбой ничего не получилось, они прямо заявили, что я должен подарить им свою квартиру. Для этого нужно подписать один документ. «Если ты этого не сделаешь, я отпилю тебе пальцы», — с этими словами хозяин дома взял нож и стал размахивать лезвием. А однажды он ночью вывез меня на трассу. Возле лесопосадки сильно избил и там же дал ручку и какие-то бумаги: «Подписывай!» Было темно. В тусклом свете фонаря я даже не увидел, что подписал. Но сделал это, потому что боялся, что меня убьют.

— Дима, скорее всего, подписал доверенность, — рассказывает соседка Елена. — Так или иначе, это произошло не у нотариуса, и вряд ли этот документ может быть действительным. Но после этого в квартиру стали приходить какие-то люди. Оказалось, это были покупатели. Преступники пытались продать квартиру. Хорошо, что в таком запущенном состоянии ее никто не хотел покупать! Потом стали происходить еще более странные вещи. Однажды соседи увидели, как из квартиры Димы какая-то женщина выносит пакеты с вещами. Ее в этом доме видели впервые в жизни. При этом женщина всем заявила, что она… Димина жена. Сказала, что они разводятся и она, мол, делит совместное имущество. Естественно, мы обратились в полицию.

— На самом же деле она просто грабила мою квартиру, — уверяет Дмитрий. — У меня к тому времени, как я уже сказал, забрали ключи. Преступники поменяли замки, поэтому, когда я в очередной раз ухитрился убежать, уже не смог попасть в квартиру. Тогда и пришел к соседке за простынями. Хотел спуститься из ее окна в свою квартиру, как это показывают в фильмах… Уже ничего не соображал.

— С помощью соседа, который занимается альпинизмом, мы все-таки попали к Диме в квартиру, — говорит Елена. — Тогда и обнаружили, что практически все его вещи пропали. Вызвали полицию, и вскоре преступников задержали. Сейчас, насколько я знаю, их арестовали. Но у них много сообщников. Ведь за Димой несколько раз приезжали не эти двое, а совсем другие люди. На самом деле вся эта ситуация не укладывается в голове. Человека на протяжении года преследовали цыгане. Он от них убегал, но они его находили, угрожали, чуть не убили. Думаю, если бы им удалось продать квартиру, они бы и от самого Димы избавились. Очевидно, они охотятся за такими, как он, одинокими людьми, у которых есть квартиры. Говорят, они берут сведения в ЖЭКах, соцслужбах и даже в больницах и моргах. Самое страшное, что такие истории повторяются.

— Супругам, которые похитили человека и незаконно удерживали его в течение года, предъявлено подозрение сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, — сообщила «ФАКТАМ» прокурор прокуратуры Киева Юлия Сломинская. — Это «Незаконное лишение свободы и похищение человека», «Вымогательство», «Незаконное обращение с оружием» и «Незаконное производство, хранение и перевозка наркотических средств» (при задержании у них изъяли боевые патроны и наркотики). Суд арестовал подозреваемых на два месяца.

— Даже сейчас, когда преступники находятся под стражей, Дима боится по вечерам выходить из дома. Опасается незнакомых автомобилей, — говорит Елена. — Он напуган, но постепенно приходит в себя. Сейчас мы, соседи, пытаемся ему помочь. Диме не на что жить, ему нужна работа. Физический труд сейчас не вариант — он очень слаб после всех этих издевательств. Но мог бы работать, например, консьержем, как это было до похищения. Ему нужно помочь встать на ноги. Возможно, существуют благотворительные организации, которые на первых порах могли бы его поддержать. Если кто-то, прочитав эту статью, сможет ему помочь или предложит работу, мы будем очень рады.

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