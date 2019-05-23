Я обожаю сырое мясо, сырую рыбу и сырые креветки, — новая ведущая «Ревизора» Юлия Панкова

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Уже осенью на «Новом канале» выйдет в эфир юбилейный, десятый, сезон социального реалити «Ревизор». Его новой ведущей станет известная журналистка, гастрономический эксперт Юлия Панкова, заменившая Николая Тищенко. Юля признается, что «Ревизор» был ее давней мечтой — еще когда работала в проекте «Инсайдер» (ICTV), занималась журналистскими расследованиями во время Революции достоинства. Два месяца длились кастинги на роль ведущего «Ревизора», продюсеры выбирали из шестидесяти претендентов. Но Юля признается, что ни минуты не сомневалась — это место будет ее. Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что известная телеведущая и создатель «Ревизора» Анна Жижа ушла с «Нового канала».

«У нас в стране некоторые нормы общественных заведений прописаны еще с 1991 года»

— Юлия, знаю, что вы мечтали об этом проекте.

— «Ревизор» — на сто процентов моя программа. На протяжении последних пятнадцати лет в моей деятельности прослеживались параллельно две линии: кулинарно-гастрономическая и журналистская. Я работала поваром, участвовала в «МастерШефе». Кулинарную страсть передала моя бабушка, когда мне было лет пять. Она проработала 25 лет поваром, и я с самого детства пекла вместе с ней булочки с маком. Каждый раз, когда приходила к бабушке из садика, сидела на кухне и вдыхала запах печенья…

Но когда выросла, пошла учиться на журналистку. И где бы я ни питалась — в ресторанах, кафе, всегда хотела зайти на кухню и узнать процесс приготовления еды Это меня захватывало. Приходила в ресторан не только попробовать какие-то блюда, но еще и подсмотреть закулисье.

— Ваша любовь к кулинарии родом из детства?

— Бабушка дала мне серьезное религиозное воспитание и подарила увлечение кулинарией. Она была католичкой, и мы с ней каждое воскресенье проводили на службе в костеле. Выстаивали там ночную службу на Пасху, Рождество. Бабушки, к сожалению, уже нет, и я очень по ней скучаю. Но безумно благодарна, что она все это мне привила.

Первый раз я самостоятельно приготовила блюдо лет в семнадцать. Мама все говорила: «Юля, тебя никто замуж не возьмет, потому что ты не умеешь варить борщ!» И вот я пришла на кухню, взяла рецепт ее борща и все выполнила так, как она сказала. Борщ получился еще вкуснее, чем у мамы. С того момента я поняла, что мне безумно нравится готовить и познавать гастрономию разных стран мира.

— Значит, не удивились, получив приглашение на кастинг «Ревизора»?

— На интуитивном уровне я всегда понимаю, что мое, а что нет. Более того, за три месяца до того, как меня позвали на кастинг проекта «Нового канала», я уже знала, что после окончания предыдущего проекта на украинском телевидении больше всего меня интересует именно программа «Ревизор». И вот получаю приглашение на кастинг! Я шла с внутренним ощущением, что меня возьмут. Было несколько этапов, отбирали среди 60 человек, но я в себе не сомневалась.

Съемочной группе «Ревизора» приходится бывать в самых разных местах. Фото «Нового канала»

— Вы были поклонницей проекта?

— Мне нравились все его ведущие. Этот проект для меня не о кастрюлях-поварешках и чистоте, а о людях. Когда захожу на кухню, очень хочется, чтобы меня воспринимали не как ревизора, а как человека, который когда-то тоже работал поваром и просто хочет сделать качество сервиса лучше. На самом деле, не все гости отелей или клиенты, пользующиеся услугами ресторана, видят подноготную заведений. Они не знают, что происходит на кухнях, за ширмами.

Хотелось бы, чтобы люди, которых проверяем, прислушивались к нашим советам и рекомендациям. Порой работникам просто не хватает профессионализма. У нас в стране некоторые нормы общественных заведений прописаны еще с 1991 года. Тогда как в Европе постоянно проходят тренинги, фестивали, курсы, где повара узнают что-то новое. Так что «Ревизор» в какой-то степени повышает уровень обслуживания.

«Не имела возможности обучаться в известных кулинарных школах, поэтому пошла работать в один из киевских ресторанов»

— Пришлось уже столкнуться с неприятными ситуациями?

— Единственное, что меня огорчает, — когда обманывают. Я вижу просроченные продукты либо другие явные нарушения, потенциально опасные для гостей заведения, а рядом стоит повар, смотрит мне в глаза и утверждает, что это не так. В такой момент становится очень неприятно.

— Известно, что вы и сами работали в ресторане — это помогает?

— Больше трех месяцев я проработала в двух ресторанах. В одном училась, была на стажировке. Купила себе черный китель, фартук, пришла к своему знакомому шеф-повару и сказала: «Пожалуйста, научи меня». Моей мотивацией было узнать все внутренние процессы на кухне и просто научиться готовить.

На тот момент я была студенткой магистратуры и не имела возможности обучаться в известных кулинарных школах. Поэтому пошла в один из киевских ресторанов, который находился недалеко от красного корпуса университета имени Тараса Шевченко. Приходила туда в 11 часов утра, а заканчивала смену в двенадцать ночи. Все эти 13 часов проводила на ногах — подходила к повару каждого процесса, знакомилась с производством, вникала.

Потом мне предложили работу в японско-итальянском ресторане. Там я уже занималась холодным процессом, кондитерскими изделиями и завтраками. Очень любила делать пасту. Конечно, знания, которые там получила, сейчас помогают. Я прекрасно разбираюсь, какие продукты сколько могут храниться, при каких температурах, как списывать, утилизировать просроченные материалы. Понимаю психологию повара. Это был неоценимый опыт. Кстати, я знакома с одним мишленовским поваром во Франции и мечтала бы выкроить пару деньков, чтобы пройти стажировку на его кухне.

«Хотелось бы, чтобы люди, к которым приезжаю с проверкой, прислушивались к нашим советам и рекомендациям», — говорит Юлия Панкова

— Сами часто бываете в ресторанах?

— Нередко. К тому же я много путешествую и организовываю гастрономические туры. Мне нравится знакомиться с местными поварами и людьми, которые производят продукты питания — фермерами, виноделами. Это называется гастрономия, когда ты можешь изучить культуру региона с помощью кулинарии. Я объездила огромное количество стран и посетила много ресторанов. Ведь когда ты приезжаешь на каштановую ферму в Тоскане, созданную 300 лет назад, знакомишься с агришефом Франциско, который у себя на кухне раскрывает тебе секреты приготовления ризотто со спаржей, пирога из каштанов и курицы под орехами, это невероятно вдохновляет. Так что моя любовь — кулинария, гастрономия и путешествия. Все это соединяется в проекте «Ревизор» и гастрономических турах.

«Самое лучшее гастрономическое впечатление получила на городском рынке еды в Одессе»

— Какими были ваши самые свежие кулинарные открытия?

— Единственным критерием, чтобы оценить ту или иную кухню, для меня является вкус. Соленое, кислое, жирное должно так гармонично сочетаться, чтобы было вкусно. Не поверите, но самое лучшее мое гастрономическое впечатление — из городского рынка еды в Одессе. Там я попробовала блюдо мексиканской кухни. Это был тако с жареным бананом, брынзой и пикантной сальсой, такой остренький. И я пошла к шеф-повару, который это приготовил. Попросила рецепт, сказала, что просто не могу без этого рецепта жить! Он его дал, взяв обещание не распространять.

— Часто готовите дома?

— К сожалению, я редко бываю дома. В месяц всего два-три дня. Единственное, что успеваю — увидеть родителей, родных, любимых. Когда есть возможность, конечно, готовлю. У меня на кухне всегда что-то кипит, варится, жарится. В нашей семье часто готовит папа. Мы даже иногда соревнуемся, кто займет первым кухню. Для меня стол — это объединяющий фактор. На всех свадьбах, праздниках, на Пасху и Рождество мы собираемся вместе большой семьей.

— У вас есть любимое блюдо?

— Скорее, это любимые ингредиенты. Чаще всего — овощи, гармоничное соединение их вкусов. Открою секрет — я обожаю сырое мясо, сырую рыбу и сырые креветки! Люблю все сырое. Но, к сожалению, не всегда могу это есть, потому что не уверена в качестве.

— Уже запланировали кулинарное путешествие на лето?

— Хочу поехать в Прованс с его лавандовыми полями, медом, сырами и вином, которые известны во всей Франции. Планирую непременно попасть в Стамбул и Каппадокию. В Стамбуле у меня есть подруга, невероятный гастрономический гид, автор книги о гастрономии Стамбула. Хочу окунуться в мир турецкой кухни, попробовать лучшие кебабы и узнать секреты приготовления пахлавы. Еще одно путешествие, которое запланировала, — юг Италии, остров Сицилия с его морепродуктами, лимонами, невероятным мороженым, фермами, ресторанами и морем. Каждый раз в путешествиях я получаю опыт, который помогает мне и в «Ревизоре».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали эксклюзивное интервью с бывшей победительницей «МастерШефа», известным кондитером, автором уникальных десертов Лизой Глинской, которая впервые стала судьей популярного кулинарного шоу.



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