Под Мариуполем пограничники "разворовали блокпост": что произошло (фото)

Происшествия

С одного из блокпостов вблизи Мариуполя Донецкой области пропали оборонительные укрепления. Об этом сообщило местное издание 0629, отметив, что блокпост находится на второй линии обороны.

По сведениям журналистов, 8 мая сотрудники СБУ и военной прокуратуры зафиксировали случай кражи. В частности, неизвестные люди якобы вывозили слябы с блокпоста. В попытке кражи бывший военнослужащий с позывным «Зевс» обвинил сотрудников погранотряда ОБПК «Сартана».

Как утверждает бывший военный, ранее с этого блокпоста исчезли четыре сляба. И где они находятся, неизвестно.

В полиции уточнили, что факт хищения конструкций блокпоста имел место. Этот инцидент расследуют в рамках открытого уголовного производства.

Как рассказали «ФАКТАМ» источники в Госпогранслужбе, указанный блокпост в последнее время не использовался ни одним из силовых органов.

«В период с 2014-го по 2016 год на этом блокпосту несли службу именно пограничники. Они его обустроили материалами, которые были на тот момент в наличии», — объяснили «ФАКТАМ» в пресс-службе ГПСУ.

По словам собеседника издания, в 2016 году пограничники вместе с линией фронта переместились в сторону Донецка, а указанный блокпост не использовался.

«ГПСУ подавала предложения другим силовым структурам занять этот блокпост, однако он остался никем не занят и не действовал. Во исполнение приказа командующего ООС с целью укрепления фортификационных сооружений на первом оборонном рубеже было принято решение демонтировать наш недействующий блокпост и переместить его составляющие на позиции пограничников ближе к «нулю», — подчеркнули в пресс-службе ГПСУ.

Источник «ФАКТОВ» уточняет, что перед демонтажем спасатели проверили территорию блокпоста на наличие взрывоопасных предметов. Пограничники уверены в правомерности своих действий и утверждают, что действия были согласованы. Также в ГПСУ отметили, что сотрудникам военной прокуратуры показали места использования стройматериалов с указанного блокпоста на передовых позициях пограничников.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что прикарпатские бизнесмены украли 6 миллионов гривен на строительстве оборонных сооружений на Донбассе. Военной прокуратурой Западного региона Украины (Львов) открыто уголовное производство.

«ФАКТЫ» также писали, что во Львове правоохранители установили факт хищения военного имущества со склада одной из воинских частей на сумму более 4,5 миллиона гривен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter