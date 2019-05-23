Дейенерис и прокуроры: Матиос показал свою работу в ролике из "Игры престолов"

Украина

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос опубликовал в Facebook видео, где военных прокуроров сравнили с армией дотракийцев и Безупречных из сериала «Игра престолов».

Отмечается, что таким образом решили подать отчет о работе ведомства за годы АТО-ООС. Для этого использовали отрывок из последней серии восьмого сезона «Игры престолов», в котором королева Дейенерис произнесла речь к войску дотракийцев и Безупречных перед разрушенным Красным замком.

При этом вместо перевода речи Дейенерис в субтитрах содержится информация о работе военной прокуратуры за указанный период. Так, складывается впечатление, что Матиос в виде Дейенерис отчитывается перед своими прокурорами.

«Среди 683 военных прокуроров у меня работает один особенно талантливый офицер. Зовут его Андрей Давидченко. Именно он сгенерировал слайды о работе ОП ГПУ за пять лет войны (2014−2019). Только… — ему этого показалось мало. Говорит, что это сухо и может быть интересно лишь узкому кругу спецов и жаждущим реальной информации, иностранным амбасадам и их военным атташе. Ночью взял и смонтировал некий тизер к слайдам — „Дейнерис и ВП“. Ниже ссылки и сухие цифры, за которыми кровь, пот и точно не сладкая, как может кому-то казаться жизнь и служба военных прокуроров», — говорится в сообщении.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Матиос назвал суммы, за которые можно получить информацию из закрытых баз данных. Он отметил, что руководители правоохранительных и государственных органов сознательно за деньги дают кому угодно доступ к закрытым базам данных, понимая при этом, что она может попасть и к террористам.

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