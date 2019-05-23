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Тренды выпускного наряда: советы дизайнеров (фото)
Школьный бал — вечер, который запомнится на всю жизнь. Некоторые выпускники начинают к нему готовиться еще в начале одиннадцатого класса. В последнее время стало популярным не только шить наряды на заказ, но и покупать уже готовые модели у отечественных дизайнеров.
В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известные украинские дизайнеры — эксперты и наставники проекта «Подиум» на Новом канале Катя Сильченко и Жан Грицфельдт рассказали, каким правилам следовать, готовя наряд для выпускного бала, как избежать ошибок и каковы модные тенденции этого года.
— Подбирая наряд для выпускного бала, надо не забывать главное правило — элегантность превыше всего! — говорит Жан. — Поэтому не стоит впадать в крайности и покупать цветные свадебные платья, чтобы выглядеть на вечере, как принцесса. Вы пришли не выбирать себе принца! Я предлагаю подбирать наряды с интересным, асимметричным кроем. Хороши будут платья и юбки с оригинальным кроем подола. Когда спереди — короче, а сзади — длиннее. Именно такая асимметрия позволяет привнести пышность в юбку и при этом не сделает из молоденькой девушки «куклу на чайник».
— Какие стоит подбирать ткани?
— Понятно, что плотные, тяжелые ткани не пойдут для этого праздничного наряда. Знаю, что очень красиво асимметричные фасоны смотрятся в легких парящих тканях. Таким образом шелковые воланы будто обрамляют стройные ножки выпускниц. Можно поиграть с верхом наряда. Не обязательно его закрывать, можно сделать вариант с бюстье, чтобы открыть ключицы и плечи. Или, скажем, выбрать V-образный вырез, который тоже можно украсить воланами. Уместны всевозможные аппликации, цветочный принт. Это будет выглядеть элегантно и красиво.
— Есть ли мода на костюмы для юношей?
— А почему нет? Я бы советовал молодым людям не бояться экспериментировать со своими образами. Например, на собственный выпускной я позволил себе вольность: вместо галстука вложил в петличку пиджака большой желтый цветок. Я советую также не делать расцветку пиджака унылой, а подобрать ткань с каким-нибудь необычным, ярким принтом. А рубашку, например, можно заменить интересной футболкой, классические туфли — кедами.
*Жан Грицфельдт: «Не бойтесь экспериментировать! На собственный выпускной я вместо галстука вложил в петличку пиджака большой желтый цветок»
— Какой цвет наряда подойдет девушкам?
— Выпускницам я посоветовала бы выбирать для своих праздничных платьев нежные оттенки — светло-розовый, пудровый, персиковый, — говорит Катя Сильченко. — Они прекрасно смотрятся на юных девушках, подчеркивая свежесть их кожи. Играйте с теплыми тонами и оттенками.
В выпускном платье хорошо смотрится кружево, полупрозрачные сеточки, шелка. Все это выглядит элегантно и женственно. При этом не стоит забывать о самом модном тренде лета — цветочных мотивах. Правда, подбирая такую расцветку, нужно помнить, что цветы хорошо смотрятся в коротких коктейльных платьях. Чтобы подчеркнуть девичью нежность, хрупкость, можно использовать короткие варианты наравне с платьями принцесс в пол.
Но если юбка пышная и струящаяся — то обязательно монохром. Цветы сделают наряд аляповатым. Выбирайте монохромные цвета — персик, белый, пудровый, красный и черный, а также классические теплые варианты.
— Один из наиболее популярных фасонов — платье, с расширяющимся ниже колен подолом.
— Да, уже несколько сезонов подряд из моды не выходит силуэт «годе», который многие называют по-простому — «рыбка». На самом деле, все без исключения девушки на выпускном хотят подчеркнуть свою стройную фигуру и показать, что уже становятся взрослыми. Хотя их родители, наоборот, предпочитают целомудренные наряды. Так вот, «рыбка», пожалуй, тот фасон, который может угодить всем вкусам!
— Каких ошибок надо избегать при выборе выпускного наряда?
— Главное — не надо гнаться за всеми трендами одновременно. Да и вообще, стоит держаться от них подальше. Лучше доброй, проверенной классики еще никто ничего не придумал.
Что касается макияжа, то я не советую девочкам наращивать перед выпускным ресницы и ногти. Как и перебарщивать с лаком для волос. В юном возрасте волосы и кожа и так достаточно хороши, а слишком большое количество косметики лишь добавит возраста. Лучше подчеркнуть образ легким макияжем и естественной прической.
— Актуальны ли платья из гипюра?
— Я советую их избегать. Гипюр очень «простит» наряд. Я видела много гипюровых платьев, но мало какие из них смотрелись хорошо. Одни из немногих, кто действительно умеет работать с гипюром — это Dolce&Gabbana. Но за такое выпускное платье придется выложить несколько тысяч евро. А те, что продают у нас на рынках, имеют несколько базарный вид.
— Многие девушки пытаются копировать наряды мировых знаменитостей…
— Я бы не советовала повторять образы голливудских звезд. Даже если прозрачное платье с обилием камней неплохо смотрится на Ким Кардашьян. Ведь, на мой взгляд, девочке, которая только вступает во взрослую жизнь, не стоит во всю кричать о своей сексуальности.
— Но ведь всем хочется выделиться!
— Это всегда можно сделать, скажем, не за счет декольте, экстра-короткой или длинной юбки, а за счет цвета, фактуры или интересных элементов. Я бы хотела прийти на выпускной бал в платье из коллекции Delpozo. Потому что это уже не наряд, а арт-объект в нежных и необычных тонах.
Катя Сильченко: «Главное — не надо гнаться за всеми трендами одновременно»
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