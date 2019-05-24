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Некрепкое пиво и никаких суши: Супрун рассказала украинцам, как запастись витамином В1
Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о том, почему необходимо употреблять достаточно витамина В1 и что делать, чтобы организм не чувствовал нехватку в нем. Свой рассказал она традиционно опубликовала на своей странице в Facebook.
В частности, Супрун уточнила, что витамин В1 или тиамин — важный кофактор ферментов обмена глюкозы и жиров. Он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов.
«Витамин В1 необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем — нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, и недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений. Витамин В1 — это кофактор синтеза нейромедиатора ацетилхолина», — написала Супрун.
По ее словам, витамин В1 содержится во многих продуктах. Больше всего его есть в отрубях (запаренных), в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах. Кроме того, он содержится даже в пиве.
Потребность в витамине В1 зависит от возраста, массы тела и интенсивности нагрузок. Люди, которые много тренируются, имеют большую потребность в тиамине. Наибольшая потребность в этом витамине — у женщин, кормящих грудью — 1,2−16 мг. Остальным людям достаточно 1 мг в сутки.
Также Супрун дала несколько советов, которые позволят получать достаточно витамина В1:
- Любите рис — выбирайте обработанный паром рис. Это традиционная технология очистки риса от чешуек, при которой тиамин лучше сохраняется.
- Готовьте овощи на пару или делайте из них суп. Так вы все равно сохраните вываренные витамины.
- Избегайте потребления сырой рыбы, к примеру, суши. Это снизит риск нехватки тиамина и пищевого отравления.
- Запивайте пищу прежде всего водой. Чай и кофе полезны, но стоит их пить чуть позже приема пищи.
- К каждому блюду добавляйте свежие овощи и фрукты. Витамин С улучшает усвоение тиамина.
- Разрушению тиамина ферментами мешают аллицин лука и чеснока.
- Не ешьте много сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это разрушает усвоения тиамина, и портит состояние сосудов.
- Не злоупотребляйте алкоголем, а если пьете, выбирайте не более 350 мл некрепкого (до 5%) пива. Там есть витамин В1.
- Тиамин рекомендуется употреблять отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин).
- Беременные, кормящие женщины, спортсмены, люди, имеющие вышеперечисленные состояния, даже дети, «которые ничего не хотят есть» или подростки, «считающие себя толстыми» требуют дополнительного потребления витамина В1.
- Введение витамина В1 нужно людям, которые держат голодовку и выходят из нее.
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