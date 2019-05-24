26.17 / 26.41 29.12 / 29.51
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Некрепкое пиво и никаких суши: Супрун рассказала украинцам, как запастись витамином В1

0:20 24 мая 2019 75
Ульяна Супрун
Инф. «ФАКТОВ»

Исполняющая обязанности главы Минздрава Ульяна Супрун рассказала о том, почему необходимо употреблять достаточно витамина В1 и что делать, чтобы организм не чувствовал нехватку в нем. Свой рассказал она традиционно опубликовала на своей странице в Facebook.

В частности, Супрун уточнила, что витамин В1 или тиамин — важный кофактор ферментов обмена глюкозы и жиров. Он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов.

«Витамин В1 необходим для адекватной работы центральной и периферической нервной систем — нейроны используют именно глюкозу в качестве источника энергии, и недостаток витамина В1 может привести к их гибели. Как следствие, нарушается кратковременная память и координация движений. Витамин В1 — это кофактор синтеза нейромедиатора ацетилхолина», — написала Супрун.

По ее словам, витамин В1 содержится во многих продуктах. Больше всего его есть в отрубях (запаренных), в зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах. Кроме того, он содержится даже в пиве.

Потребность в витамине В1 зависит от возраста, массы тела и интенсивности нагрузок. Люди, которые много тренируются, имеют большую потребность в тиамине. Наибольшая потребность в этом витамине — у женщин, кормящих грудью — 1,2−16 мг. Остальным людям достаточно 1 мг в сутки.

Также Супрун дала несколько советов, которые позволят получать достаточно витамина В1:

  • Любите рис — выбирайте обработанный паром рис. Это традиционная технология очистки риса от чешуек, при которой тиамин лучше сохраняется.
  • Готовьте овощи на пару или делайте из них суп. Так вы все равно сохраните вываренные витамины.
  • Избегайте потребления сырой рыбы, к примеру, суши. Это снизит риск нехватки тиамина и пищевого отравления.
  • Запивайте пищу прежде всего водой. Чай и кофе полезны, но стоит их пить чуть позже приема пищи.
  • К каждому блюду добавляйте свежие овощи и фрукты. Витамин С улучшает усвоение тиамина.
  • Разрушению тиамина ферментами мешают аллицин лука и чеснока.
  • Не ешьте много сладостей или белого хлеба, даже если они пока не вредят фигуре и зубам. Это разрушает усвоения тиамина, и портит состояние сосудов.
  • Не злоупотребляйте алкоголем, а если пьете, выбирайте не более 350 мл некрепкого (до 5%) пива. Там есть витамин В1.
  • Тиамин рекомендуется употреблять отдельно от витаминов В6 (пиридоксин) и В12 (цианкобаламин).
  • Беременные, кормящие женщины, спортсмены, люди, имеющие вышеперечисленные состояния, даже дети, «которые ничего не хотят есть» или подростки, «считающие себя толстыми» требуют дополнительного потребления витамина В1.
  • Введение витамина В1 нужно людям, которые держат голодовку и выходят из нее.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Супрун рассказала, как изменится экстренная медпомощь в Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины