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Авария в метро Москвы: три поезда вновь застряли в тоннеле (видео)

0:47 24 мая 2019 61
Метро Москвы
Инф. «ФАКТОВ»

Три поезда застряли в тоннеле на Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии метрополитена Москвы (Российская Федерация) между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево». Один из них заблокировал проезд из-за технической неисправности, пишет КП.

В результате в течении часа было приостановлено движение от станции «Отрадное» до «Алтуфьево», а на северной части ветки московского метро был увеличен интервал движения поездов.

Как сообщили в Twitter метрополитена Москвы, в настоящему момент все пассажиры неисправного транспорта были эвакуированы до ближайшей станции. Покинуть поезд людям удалось благодаря сквозному проходу между вагонами. Сломанный поезд отбуксировали для дальнейшего ремонта.

Другие два поезда вернулись на станцию «Бибирево» своим ходом, люди сразу же покинули составы. Московское метро принесло свои извинения за предоставленные неудобства.

Очевидцы рассказывают, что из-за временного приостановления работы метро, наземный транспорт, который на время технической неисправности осуществлял бесплатную перевозку, ощутил мощный поток пассажиров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», это второй масштабный сбой в подземке за последние три дня. Во вторник на Большой кольцевой и Солнцевской линиях пассажиров эвакуировали из поездов в тоннеле более трех часов. Причину ЧП еще устанавливают, сообщалось о поломке токоприемников на вагонах и исчезновении напряжения в контактном рельсе.

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