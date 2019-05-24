Мир

Авария в метро Москвы: три поезда вновь застряли в тоннеле (видео)

Три поезда застряли в тоннеле на Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии метрополитена Москвы (Российская Федерация) между станциями «Бибирево» и «Алтуфьево». Один из них заблокировал проезд из-за технической неисправности, пишет КП.

В результате в течении часа было приостановлено движение от станции «Отрадное» до «Алтуфьево», а на северной части ветки московского метро был увеличен интервал движения поездов.

Как сообщили в Twitter метрополитена Москвы, в настоящему момент все пассажиры неисправного транспорта были эвакуированы до ближайшей станции. Покинуть поезд людям удалось благодаря сквозному проходу между вагонами. Сломанный поезд отбуксировали для дальнейшего ремонта.

Все поезда с пассажирами убрали из тоннеля. pic.twitter.com/kOWJ8xPMQi — Московское метро (@MetroOperativno) 23 мая 2019 г.

Другие два поезда вернулись на станцию «Бибирево» своим ходом, люди сразу же покинули составы. Московское метро принесло свои извинения за предоставленные неудобства.

Очевидцы рассказывают, что из-за временного приостановления работы метро, наземный транспорт, который на время технической неисправности осуществлял бесплатную перевозку, ощутил мощный поток пассажиров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», это второй масштабный сбой в подземке за последние три дня. Во вторник на Большой кольцевой и Солнцевской линиях пассажиров эвакуировали из поездов в тоннеле более трех часов. Причину ЧП еще устанавливают, сообщалось о поломке токоприемников на вагонах и исчезновении напряжения в контактном рельсе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter