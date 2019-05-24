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Свадьба Потапа и Насти Каменских: кто из звезд засветился на торжестве (фото, видео)
В загородном ресторане под Киевом отгремела звездная свадьба Потапа и Насти Каменских, которую они пытались скрыть от общественности. Но торжество не прошло без внимания прессы. Да и сами звездные гости не удержались, чтобы не поделиться кадрами пышного торжества. Ранее Оля Полякова показала эксклюзивное видео со свадьбы. А также звездные гости публиковали фото в сети
Так, одними из первых показали красивые фото близкие друзья молодоженов и соседи по дому, семейная пара ведущих Юрий Горбунов и Катя Осадчая. Кстати, Юрий стал тамадой на свадьбе.
Гостями торжества также стали близкие друзья и коллеги Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом.
Среди гостей был и владелец сети интернет-магазинов «Розетка» Владислав Чечеткин.
«В нашем возрасте свадьбы редкость! Детей ещё рано, друзей уже поздно. А тут ещё и такая свадьба!», — написал он под совместным фото с молодоженами.
На свадьбе также отгуляли телеведущая Маша Ефросинина с мужем Тимуром Хромаевым. Она опубликовала фото в Instagram.
«С молодыми фото нет пока, но тут каждая молекула в воздухе пропитана любовью! Поздравляем @realpotapи @kamenskux с тем, что наконец-то #bearanddiamond» — написала Ефросинина под снимком с торжества.
Подруга Потапа и Насти Тина Кароль была не просто гостьей, она исполнила для молодоженов трогательную песню.
Поздравить молодых пришли и актерская пара Дмитрий Ступка и Полина Логунова.
Также были замечены продюсер Юрий Никитин и Оля Горбачева.
Напомним, звездная свадьба Потапа и Насти Каменских состоялась 23 мая в загородном ресторане под Киевом. Они долго скрывали свой роман и будущее торжество. «ФАКТЫ» публиковали первые фото и видео мероприятия. А также писали о свадебном наряде Каменских, который обошелся примерно от 5 до 10 тысяч долларов.
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