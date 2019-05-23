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Нежно и сексуально: во сколько обошелся свадебный наряд Насти Каменских (фото)
Потап и Настя официально стали мужем и женой. Пышная свадьба проходит в загородном ресторане, где молодые обменялись кольцами и принимают поздравления. Видео со свадьбы в прямом эфире показала певица Оля Полякова.
На первых фото и видео можно рассмотреть роскошный наряд невесты. Настя в свой самый счастливый день выглядит потрясающе. Она выбрала роскошное платье цвета айвори силуэта «рыбка», подчеркивающее ее стройную фигуру. Наряд она приобрела в столичном салоне Novias, который продает эксклюзивные дизайнерские платья, а также готовит наряды по личным заказам. Их стоимость довольно высокая — от двух тысяч долларов. Наряд Насти мог обойтись примерно от 5 до 10 тысяч.
Платье Насти от израильского бренда Galia Lahav. Оно состоит из нескольких слоев, украшено нежным кружевом ручной работы, рукава расшиты тонким узором, а глубокое V-образное декольте выгодно подчеркивает грудь певицы.
Благодаря сложной многослойности наряд Каменских будет меняться. За вечер она предстанет в нескольких образах.
«Сегодня именно тот самый особенный и счастливый день для каждой влюбленной пары. Мы рады поделиться с вами своим счастьем и благодарны за то, что вы разделите его с нами!», — написала Настя.
Первые фото и видео со звездной свадьбы смотрите здесь.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!