Оля Полякова показала свадьбу Насти Каменских и Потапа в прямом эфире (видео)

Шоу-бизнес

23 мая в загородном ресторане свою долгожданную свадьбу играют звезды шоу-бизнеса продюсер Потап и популярная певица Настя Каменских. Перед церемонией она показала нежный образ, в котором готовилась идти под венец. Молодые уже обменялись кольцами и принимают поздравления и подарки. Ранее Потапа и Настю поздравили многие знаменитости в сети. Самые близки друзья и коллеги были приглашены на свадьбу, которую жених и невеста долго пытались скрыть.

Но Оля Полякова «спалила контору» — она показала свадьбу со звездными гостями в прямом эфире. Она призналась, что эту дату Потап и Настя назначили еще год назад. Певица, которая пришла без мужа, показала свой роскошный наряд и гостей. В ресторан приехали Надя Дорофеева с мужем Владимиром Дантесом, Тина Кароль, ведущие Юрий Горбунов и Катя Осадчая, с которыми молодожены живут в соседних домах и давно дружат.

На видео видно, что был накрыт фуршет, играла классическая музыка. Чтобы поздравить молодых, выстроилась длинная очередь. «Какая красивая пара!», — восхищалась Полякова, впервые увидев молодых.

Другие звездные гости также публикуют фото и видео со свадьбы. Первые кадры со счастливыми молодоженами смотрите здесь.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что утром Потап трогательно признался Насте в любви в клипе «Константа» и подтвердил, что свадьба состоится.

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