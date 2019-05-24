Худей легко: в Британии рассказали, как сбросить вес без утомительных диет

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Британский доктор Дэвид Унвин, проанализировав недавнее исследование врачей из графства Мерсисайд, пришел к выводу, что все, что нужно для похудения — это уменьшение всего 200−300 граммов углеводов в день. При этом их нужно заменить белково-жировыми продуктами, пишет Daily Mail.

Свой метод ученые испытывал на людях, больных диабетов 2 типа — эта болезнь зачастую сопровождается ожирением ввиду гормональных причин.

Специалист отметил, что следование правилу исключения 300 граммов углеводов за восемь месяцев помогло людям похудеть и улучшить свои анализы. В первую очередь — снизился уровень холестерина глюкозы в крови.

Унвин согласен с утверждением, что его способ походит на кето-диету, но это не совсем так. Кето почти что исключает углеводы, а мистер Унвин лишь слегка урезает их. По его словам, данный метод гуманнее, так как не заставляет людей голодать и считать калории, питаясь одними жирами да белками.

То есть углеводные продукты — основные источники натуральной энергии, все еще присутствуют в рационе. Тем не менее, этого достаточно для того, чтобы заметно похудеть. Такой вот парадокс, белки и жиры, являющиеся калорийными, не приводят к ожирению.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», американский диетолог Кери Ганс пришел к выводу, что жевательная резинка является эффективным средством для похудения. По словам диетолога, многие испытывают потребность съесть что-то сладкое после основного приема пищи. Для мозга это сигнал о том, что трапеза завершена — так человек лучше чувствует свое насыщение.

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