Мир

Житель Англии Том Рей никогда не забудет визита к стоматологу, который он совершил в 1999 году, когда ему было 38 лет. Во время удаления камней дантист случайно проткнул десну своего пациента, и через этот прокол в кровоток попали опасные патогены. Об этом пишет The Sun.

Сепсис развивался очень стремительно, ведь в тот момент Том был болен гриппом, и его организм ослаб. Уже через несколько часов у мужчины началась тошнота и повысилась температура. Пострадавшего отправили в больницу, где он впал в кому, из которой вышел только через три месяца.

За этот долгий период в жизни пациента произошли как ужасные, так и приятные события. Во-первых, врачам для спасения жизни Тома пришлось последовательно ампутировать ему руки и ноги, а также часть рта, так как бактерия стремительно распространялась по организму. Во-вторых, из-за этой болезни семье пришлось продать свой дом, так как она лишилась бизнеса. Жене пришлось полностью сосредоточиться на уходе за своим супругом инвалидом.

Впрочем, за эти же самые три месяца жена Тома произвела на свет второго ребёнка — мальчика Фрейда. У родителей уже была к тому времени дочь Грейс.

После выхода из комы Том находился в таком пограничном состоянии, что поначалу даже не узнал свою супругу. Ему потребовалась многомесячная реабилитация. Сегодня он научился управляться протезами рук и ног, однако жена все равно продолжает заботиться о супруге. Ну, а Том выступает на разных собраниях и рассказывает о своей истории. Он призывать других никогда не посещать зубных врачей во время гриппа или других подобных болезней.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», известный стоматолог-ортопед настаивает на том, что зубные камни надо обязательно удалять.

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