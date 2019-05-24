Вопиюще дурной вкус: в США смерть принцессы Дианы превратили в аттракцион парка развлечений (фото)

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Поклонники британской королевской семьи крайне возмущены. В курортном городе Пиджен-Фордж в американском штате Теннесси открыт тематический парке развлечений National Enquirer Live!, который учредил популярный таблоид National Enquirer. Как сообщает издание Daily Beast, в качестве одного из аттракционов посетителям предлагается «прочувствовать на себе» смерть принцессы Дианы. Стоимость аттракциона — 26,99 доллара.

С помощью компьютерных технологий воспроизводятся последние минуты жизни первой супруги принца Чарльза, которая погибла в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года в возрасте 36 лет. Создатель проекта Робин Тернер сказал, что использовал «деликатный подход». «Это компьютерная 3D-модель. Вы смотрите на то, что выглядит, как Париж — но в трехмерном изображении. Оно проецируется, и вы видите здания и все прочее в 3D-презентации. Показывается весь путь — после того, как она покидает отель Ritz и ее преследуют папарацци. А потом следует вспышка, которая, как мы думаем ослепила водителя, и как это все случилось» — рассказал автор. Он также добавила, что графических изображений тела Дианы не будет — из уважения к ее сыновьям, принцу Уильяму и принцу Гарри, которым на тот момент было, соответственно, 15 и 12 лет. «Никакой крови. Ничего такого. Вы увидите автомобильную катастрофу через компьютерную анимацию», — заявил Тернер. По его словам, посетителям также будет предложено принять участие в опросе, касающемся причин и подробностей аварии. В том числе будут задаваться вопросы о том, причастны ли к гибели принцессы члены королевской семьи, а также была ли Диана беременна на момент смерти.

Тернер сказал, что не получал никаких жалоб из Букингемского дворца. И он надеется, то Уильям и Гарри не будут чувствовать себя обиженными. Хотя и не уверен в этом.

Соцсети взорвались негодованием. «Наживаться на таких трагических событиях недопустимо!», «Как бы они сами себя чувствовали, если бы кто-то решил заработать деньги на гибели их родственника?», «Это уже просто ниже плинтуса», — писали разгневанные комментаторы. Звучали также призывы к бойкоту парка развлечений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Елизавета II запретила Меган Маркл носить украшения принцессы Дианы, разрешив это только Кейт Миддлтон.

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