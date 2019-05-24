Королева Елизавета II рассказала, как едва не погибла (фото)

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Королева Елизавета, которая 21 мая принимала гостей на вечеринке в саду Букингемского дворца вместе с Кейт Миддлтон и принцем Уильямом, была во время этого мероприятия в отличном расположении духа и любезно беседовала с гостями (которых собралось в общей сложности около восьми тысяч человек).

Так, 19-летняя Люси Стаффорд, которая была приглашена на вечеринку благодаря своей активной благотворительной работе, поделилась в Instagram впечатлениями об общении с Ее Величеством, а также дала интервью журналу Hello!.

93-летняя королева рассказала Люси и другим оказавшимся поблизости приглашенными о том, как едва не погибла в результате несчастного случая. В 1994 году, во время игры в крикет в королеву едва не попал запущенный на большой скорости мяч. Жизнь монархини спас ее верный телохранитель, перехвативший угрозу в последний момент.

«Королева была такой забавной, она вспомнила о том, как охранник поймал летевший прямо на нее крикетный мяч во время матча 1994 года. Она сказала, что была бы мертва, если бы мяч не поймали!», — рассказала девушка. Имя героического телохранителя не называлось. Пользователи сети предположили, что ему могли пожаловать звание рыцаря за отвагу.

Происшествие с крикетным мячом — не единственный пугающий эпизод из жизни Ее Величества. Она пережила две попытки покушения на нее в 1981 года, а в 1982 году в ее спальню в Букингемском дворце вторгся незнакомый мужчина. Ничего плохого он ей не сделал, но сильно перепугал.

А в 2017 году королеву чуть было не убил один их охранников дворца. Ее Величеству не спалось, и она вышла прогуляться по саду в три часа ночи. Заметив блуждающую среди деревьев фигуру, охранник окликнул ее: «Кто идет?». А, осознав, кто перед ним, не сдержался. «Черт возьми, Ваше Величество! Я чуть было не пристрелил Вас», — воскликнул он.

«В следующий раз я позвоню на охранный пункт заранее, так что вам не придется в меня стрелять», — ответила королева с ехидством.

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