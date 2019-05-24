Лукашенко на распутье: стало известно о новой проблеме президента Беларуси

Украина

Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет видеть среди белорусских силовиков высшего уровня, с одной стороны, лояльных людей, а с другой — тех, кто не сможет его «подсидеть».

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил белорусский политический эмигрант Алесь Михалевич. По его словам, Лукашенко специально не назначал на ключевые должности в силовых структурах людей, рожденных в Беларуси. К примеру, министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич — родился в Украине, на Донбассе.

«Ведь по белорусской Конституции, президентом может стать только человек, рожденный на территории Беларуси, — отметил он и добавил: — Думаю, что перед ним достаточно сложная задача: с одной стороны, он хочет видеть лояльных людей, а с другой стороны, он не хочет силовиков высшего уровня, которые могут его «подсидеть».

Полный текст интервью читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Лукашенко боится дворцового переворота, но это не главная его проблема».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter