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Лукашенко на распутье: стало известно о новой проблеме президента Беларуси
Президент Беларуси Александр Лукашенко хочет видеть среди белорусских силовиков высшего уровня, с одной стороны, лояльных людей, а с другой — тех, кто не сможет его «подсидеть».
Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» заявил белорусский политический эмигрант Алесь Михалевич. По его словам, Лукашенко специально не назначал на ключевые должности в силовых структурах людей, рожденных в Беларуси. К примеру, министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич — родился в Украине, на Донбассе.
«Ведь по белорусской Конституции, президентом может стать только человек, рожденный на территории Беларуси, — отметил он и добавил: — Думаю, что перед ним достаточно сложная задача: с одной стороны, он хочет видеть лояльных людей, а с другой стороны, он не хочет силовиков высшего уровня, которые могут его «подсидеть».
Полный текст интервью читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Лукашенко боится дворцового переворота, но это не главная его проблема».
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».