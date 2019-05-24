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Известная журналистка Соня Кошкина родила дочь
У шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной вечером в четверг, 23 мая, родилась дочь. Ранее сообщалось о пополнении в семье известной украинской теннисистки Катерины Бондаренко — проживающая в США спортсменка родила дочку, которую назвали Ева.
Коллеги, поздравившие своего руководителя, сообщают, что малышку назвали Эстер. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у психолога Натальи Холоденко, которая стала известной после участия в проекте «Танці з зірками», родилась дочь, которую назвали Вивьен.
Также сообщалось, что украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов, которые тайно поженились 25 октября, стали родителями. Их первенец появился на свет 5 декабря 2018 года в Москве. Мальчик родился весом 3,690 кг и ростом 59 см.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».