Известная журналистка Соня Кошкина родила дочь

Общество

У шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной вечером в четверг, 23 мая, родилась дочь. Ранее сообщалось о пополнении в семье известной украинской теннисистки Катерины Бондаренко — проживающая в США спортсменка родила дочку, которую назвали Ева.

Коллеги, поздравившие своего руководителя, сообщают, что малышку назвали Эстер. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», у психолога Натальи Холоденко, которая стала известной после участия в проекте «Танці з зірками», родилась дочь, которую назвали Вивьен.

Также сообщалось, что украинская телеведущая Регина Тодоренко и российский певец Влад Топалов, которые тайно поженились 25 октября, стали родителями. Их первенец появился на свет 5 декабря 2018 года в Москве. Мальчик родился весом 3,690 кг и ростом 59 см.



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