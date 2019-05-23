Украина

Петиция про "немедленную отставку" Зеленского за сутки набрала голосов даже больше, чем нужно для рассмотрения

Электронная петиция за отставку президента Украины Владимира Зеленского за сутки набрала больше голосов, чем требуется для ее рассмотрения. На это время за петицию проголосовали почти 28 тысяч украинцев.

По правилам, петицию рассматривают, если за нее проголосуют, как минимум, 25 тысяч человек.

Как сообщает «Обозреватель», алгоритм последующих действий следующий. Аппарат президента должен принять петицию ее на рассмотрение в течение трех дней, а рассмотреть ее обязаны в 10-дневный срок.

Ответственность за рассмотрение возлагается на главу Администрации президента, то есть Андрея Богдана. Согласно с законом Украины «О порядке рассмотрения электронной петиции, адресованной президенту Украины», на следующий день после достижения 25 000 подписей глава АП должен назначить ответственных за это людей (в том числе одного из своих заместителей). Он, в свою очередь, за семь рабочих дней после начала рассмотрения должен подготовить и представить петицию президенту, а также ответ относительно поддержки или отклонения внесенных предложений.

При необходимости в трехдневный срок сотрудники АП могут создать рабочую группу, которая поможет им обрабатывать запрос петиции. Ответ относительно одобрения (или нет) петиции должен появиться на сайте президента не позднее одного дня после окончания рассмотрения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», представитель команды президента Украины Денис Монастырский заявил, что Владимир Зеленский отреагирует на петицию о его отставке, когда она наберет достаточное количество голосов. Он подчеркнул, что любые институты прямой демократии должны получать фидбек.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский публично назвал Российскую Федерацию агрессором. Об этом он заявил во время выступления на IT-конференции iForum «Гарант инноваций: создаем будущее вместе».

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