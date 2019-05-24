Коломойский озвучил новые планы по ПриватБанку

Украина

Бывший совладелец ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский хочет вернуть либо контроль над финансовой институцией, либо получить компенсацию за его национализацию. Ранее ПриватБанк подал гражданский иск к Коломойскому в Канцелярский суд штата Делавэр (США).

Во время интервью журналисту «Экономической правды», отвечая на вопрос о том, хочет он вернуть банк себе или же вернуть вложенные в финансовое учреждение на момент национализации 2 миллиарда долларов, Игорь Коломойский ответил: «Либо их компенсатор». Олигарх считает, что его капитал в ПриватБанке должен быть восстановлен: «Сказать, что у меня там есть 50 или 60 млрд. (гривен. — Ред.) Но они не у меня в кармане, они находятся в банке».

По его словам, если государство вложило в банк 150−160 млрд гривен, которые нельзя оттуда забрать, то следовало бы признать наличие в финучреждении и денег экс-совладельца. «У меня есть вариант — засчитайте мне мои 50 млрд; у вас там 160 млрд — дайте мне на них акции. Будем считать, что общий капитал 200 или 210 млрд. Отдайте мне проценты и разойдемся, будем вместе сосуществовать и управлять банком дальше», — заявил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналисты выяснили, что после недавнего возвращения в Украину Игорь Коломойский успел встретиться с тремя депутатами от группы «Возрождение» и главой МВД Арсеном Аваковым, а принадлежащие ему автомобили трижды замечали возле места жительства лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко.

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