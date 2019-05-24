26.23 / 26.50 29.23 / 29.66
Киев: +21
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Референдум недопустим: Тимошенко выступила против инициативы команды Зеленского

10:37 24 мая 2019 321
Юлия Тимошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко не поддержала инициативу команды нового президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума по переговорам с Россией.

Как сообщают в «Батькивищине», в эфире 1+1 она заявила, что для мира в Украине необходимы сильная армия, санкции против государства-агрессора, а не проведение референдума о переговорах с РФ. «Референдум — это прекрасная идея, но не в этом случае», — отметила она и добавила, что референдум не позволяет учитывать все нюансы вопроса о ситуации на востоке Украины.

«Референдум недопустим!» — заявила Тимошенко и добавила, что нужны усилия для создания сильной международной поддержки Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Администрацией президента волонтеры и вдовы погибших на Донбассе воинов провели акцию, напомнив Владимиру Зеленскому об убитых на войне, развязанной Россией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины