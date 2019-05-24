Референдум недопустим: Тимошенко выступила против инициативы команды Зеленского

Украина

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко не поддержала инициативу команды нового президента Украины Владимира Зеленского о проведении референдума по переговорам с Россией.

Как сообщают в «Батькивищине», в эфире 1+1 она заявила, что для мира в Украине необходимы сильная армия, санкции против государства-агрессора, а не проведение референдума о переговорах с РФ. «Референдум — это прекрасная идея, но не в этом случае», — отметила она и добавила, что референдум не позволяет учитывать все нюансы вопроса о ситуации на востоке Украины.

«Референдум недопустим!» — заявила Тимошенко и добавила, что нужны усилия для создания сильной международной поддержки Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Администрацией президента волонтеры и вдовы погибших на Донбассе воинов провели акцию, напомнив Владимиру Зеленскому об убитых на войне, развязанной Россией.

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