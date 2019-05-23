Украина

С убийцами мира не заключают: Зеленскому напомнили о погибших на Донбассе бойцах (фото)

Волонтеры провели акцию под Администрацией президента Украины, напомнив Владимиру Зеленскому, в команде которого заговорили о референдуме о переговорах с Россией, что с убийцами мир не заключают.

Фото с акции в социальные сети выложил известный волонтер Тим Златкин, которого вместе с другими активистами позже пригласили на встречу с Зеленским.

«Услышит или нет? Выйдет ли поговорить? Глянет ли в глаза на фото погибших? Станет ли перед вдовами на колени?» — писал Тим Златкин.

По его словам, вход в президентскую администрацию, где поставили фотографии погибших воинов, перекрыли. Также Тим Златкин выложил в сеть фото автозаков, которые дежурили недалеко от АП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», волонтеры из «Повернись живим» рассказали об опросе украинских военных об их отношении к возможным переговорам с боевиками «Л/ДНР».

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