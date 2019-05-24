Политика

У Зеленского объяснили его позицию по переговорам с Россией

Глава Администрации президента Украины Андрей Богдан выступает за переговоры с Россией для прекращения конфликта на Донбассе. Об этом он сообщил в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

«Я не знаю (как вернуть Донбасс. — Авт.), но говорить надо, если вы хотите мира. Вы знаете, очень хорошо кидать на плату не свою жизнь. Там гибнут наши украинцы», — сказал он.

По словам главы АП, террористические организации «ДНР» и «ЛНР» не являются самостоятельными субъектами. Он заявил о необходимости переговоров с Россией и подчеркнул, что считает необходимым проведение опроса среди населения по данному вопросу.

«Не вижу ничего плохо в проведении тех или иных опросов перед принятием Верховной Радой или лично одним президентом того или иного решения. Возможно, ты такой умный, но ты не знаешь, как на это отреагируют те или иные люди. Представление общественного мнения поможет как раз избежать такого раскола Украины на две части», — добавил Богдан.

По его мнению, антиукраинские позиции, в частности отказ от аннексированного Крыма, будут недопустимыми при переговорах с Россией.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Богдан также сообщил, что кум президента России Владимира Путина, один из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук не может представлять Украину на переговорах с РФ.

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