Последний звонок: красивые открытки и поздравления выпускникам

Общество

Традиционно последний звонок в школах звучит в последнюю пятницу весны. В 2019 году это — 31 мая. Даты же проведения выпускных вечеров в школах назначают по-своему — их проводят после завершения внешнего независимого оценивания. Так что праздновать завершение учебного года школьники могут с последних чисел мая аж до конца июня.

Поздравляем всех выпускников и школьников, и предлагаем вашему вниманию красивые поздравления к завершению учебного года.

* * *

Проходите поряд високі й красиві,

Великі банти у волоссі й обличка такі милі.

Хоч риси змінились за шкільні роки,

Та вже ви стали справжні випускники.

Вітає вас дружньо весь шкільний колектив,

Бажає натхнення й гарних в житті перспектив.

Не мучати песиків в шкільному дворі,

Курити не часто в зимовій порі.

Не дерти за коси дівчат, що подобаються,

А мати сміливість піти познайомитись.

Бажаємо радості, як у малих на перерві,

Щастя в мішках, бути завжди в усьому першим.

Вот и закончился очередной этап в вашей жизни. Вы переходите во взрослую жизнь, более ответственную. Поэтому мы хотим сказать Вам напутственные слова. Идите всегда за своей мечтой и не отступайте, найдите счастье в жизни и не упустите его. Удачи и успехов вам пусть на сложном, но очень интересном жизненном пути.

* * *

Бажаємо життя безтурботної,

І в ній блискучих перемог!

Здоров'я і любові вам ніжною,

Зберігає нехай Бог від зла і бід!

Сегодня у вас первый выпускной вечер, впереди будут другие, но это самый важный и дорогой. Запомните его. Мы хотим пожелать вам, чтобы дальнейшее обучение стало для вас интересным плаванием по реке знаний, чтобы вы получали только хорошие оценки, чтобы новые предметы захватили вас в мире знаний! Переступая этот порог, верьте, что впереди вас ждет самое интересное!

* * *

Выпускной сегодня день,

Мы все дружно отмечаем.

Веселиться всем не лень.

Поздравляем! Поздравляем!

Пусть на жизненном пути,

Ждут лишь яркие моменты.

Ведь у вас все впереди,

Принимайте комплименты!

Вітаю з випускним і бажаю від щирого серця сміливо ступити на стежку дорослого життя, взявши з собою свою мрію і теплі дитячі спогади. Хай тобі у всьому допомагає удача і наполегливий характер, підтримка близьких людей і відмінний настрій.

* * *

Под звуки вальса выпускного

Простимся мы с тобою, школа,

В твоих стенах мы повзрослели,

Набрались сил и поумнели.

Учителям спасибо скажем

За выдержку, терпенье ваше.

Ведь знаем — с нами было трудно.

Вы к нам подход искали мудро.

За шалости нас не судите,

За все обиды нас простите.

Проносятся пускай года,

Но школа в сердце навсегда.

Нехай на вашому шляху не буде негараздів і перешкод. Пам’ятайте своїх вчителів, не забувайте скільки вони вклали у кожного сил і праці. Радійте всьому тому, що відбувається навколо вас! Будьте добрими, чесними і справедливими людьми! І тоді у вас складеться яскрава, найкраща доля!

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