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Последний звонок: красивые открытки и поздравления выпускникам
Традиционно последний звонок в школах звучит в последнюю пятницу весны. В 2019 году это — 31 мая. Даты же проведения выпускных вечеров в школах назначают по-своему — их проводят после завершения внешнего независимого оценивания. Так что праздновать завершение учебного года школьники могут с последних чисел мая аж до конца июня.
Поздравляем всех выпускников и школьников, и предлагаем вашему вниманию красивые поздравления к завершению учебного года.
* * *
Проходите поряд високі й красиві,
Великі банти у волоссі й обличка такі милі.
Хоч риси змінились за шкільні роки,
Та вже ви стали справжні випускники.
Вітає вас дружньо весь шкільний колектив,
Бажає натхнення й гарних в житті перспектив.
Не мучати песиків в шкільному дворі,
Курити не часто в зимовій порі.
Не дерти за коси дівчат, що подобаються,
А мати сміливість піти познайомитись.
Бажаємо радості, як у малих на перерві,
Щастя в мішках, бути завжди в усьому першим.
Вот и закончился очередной этап в вашей жизни. Вы переходите во взрослую жизнь, более ответственную. Поэтому мы хотим сказать Вам напутственные слова. Идите всегда за своей мечтой и не отступайте, найдите счастье в жизни и не упустите его. Удачи и успехов вам пусть на сложном, но очень интересном жизненном пути.
* * *
Бажаємо життя безтурботної,
І в ній блискучих перемог!
Здоров'я і любові вам ніжною,
Зберігає нехай Бог від зла і бід!
Сегодня у вас первый выпускной вечер, впереди будут другие, но это самый важный и дорогой. Запомните его. Мы хотим пожелать вам, чтобы дальнейшее обучение стало для вас интересным плаванием по реке знаний, чтобы вы получали только хорошие оценки, чтобы новые предметы захватили вас в мире знаний! Переступая этот порог, верьте, что впереди вас ждет самое интересное!
* * *
Выпускной сегодня день,
Мы все дружно отмечаем.
Веселиться всем не лень.
Поздравляем! Поздравляем!
Пусть на жизненном пути,
Ждут лишь яркие моменты.
Ведь у вас все впереди,
Принимайте комплименты!
Вітаю з випускним і бажаю від щирого серця сміливо ступити на стежку дорослого життя, взявши з собою свою мрію і теплі дитячі спогади. Хай тобі у всьому допомагає удача і наполегливий характер, підтримка близьких людей і відмінний настрій.
* * *
Под звуки вальса выпускного
Простимся мы с тобою, школа,
В твоих стенах мы повзрослели,
Набрались сил и поумнели.
Учителям спасибо скажем
За выдержку, терпенье ваше.
Ведь знаем — с нами было трудно.
Вы к нам подход искали мудро.
За шалости нас не судите,
За все обиды нас простите.
Проносятся пускай года,
Но школа в сердце навсегда.
Нехай на вашому шляху не буде негараздів і перешкод. Пам’ятайте своїх вчителів, не забувайте скільки вони вклали у кожного сил і праці. Радійте всьому тому, що відбувається навколо вас! Будьте добрими, чесними і справедливими людьми! І тоді у вас складеться яскрава, найкраща доля!
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