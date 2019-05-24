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Украинцы уже могут менять место голосования на выборах в Раду: как это сделать
В пятницу, 24 мая, стартовала избирательная кампания — президентским указом досрочные выборы в Верховную Раду назначены на 21 июля.
С этого же дня украинцы получили возможность изменить место голосования, если они проживают не по месту регистрации. «Каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно», — сообщает глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.
По ее словам, для граждан Украины, чей избирательная адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. «Всем остальным придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете находиться в день голосования в том месте, где хотите проголосовать», — пишет руководитель ЦИК на своей страничке в социальных сетях.
Есть еще один важный момент, связанный с изменением места голосования. Дело в том, что на предстоящих выборах украинцам выдадут два бюллетеня — для голосования по общегосударственному многомандатному и одномандатному избирательным округам. Те, кто примет участие в голосовании за пределами своего округа, смогут проголосовать лишь в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Больше информации можно узнать на сайте Государственный реестр избирателей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Верховном суде зарегистрировано два исковых заявления к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным его указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».
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