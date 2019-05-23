Политика

В Верховном суде зарегистрировали уже два иска по указу о роспуске Рады

В Верховный суд поступило еще одно исковое заявление к президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным его указа «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Данное заявление было подано 23 мая физическим лицом и зарегистрировано под номером 9901/278/19. В течение пяти дней со дня подачи искового заявления судья выносит определение о следующих процессуальных действиях.

Таким образом, в Верховном суде находится два исковых заявления с аналогичными требованиями.

Как писали «ФАКТЫ», ранее указ Зеленского о роспуске парламента уже был оспорен в Верховном Суде. Иск подали активисты движения «Спільна справа».

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что указ Владимира Зеленского о роспуске парламента будет оспорен также и в Конституционном суде.

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