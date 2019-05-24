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Боевики "ЛНР" передали Украине полсотни заключенных: подробности и фото
Из мест лишения свободы, находящихся оккупированной части Луганской области, на подконтрольные правительству Украины территории передали 60 осужденных. Такое же количество заключенных было передано украинским властям в марте этого года.
Об этом в социальных сетях сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова. «Опять я на мосту в Счастье. Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления», — отметила Денисова и добавила, что это — пятый этап передачи заключенных из ОРЛО.
«С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего (вместе с лицами, которые были переведены из оккупированной части Донецкой области) было перемещено 268 осужденных. Из них 46 человек уже освобождены. В течение 2014 — 2019 годов было перемещено 454 осужденных», — сообщила Людмила Денисова.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», контрразведчики СБУ выявили среди заключенных, которых 12 декабря 2018 года боевики «ЛНР» передали украинским властям, тех кого пытались завербовать так называемые «спецслужбы республики».
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