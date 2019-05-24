- 15:49 Во что Украине обойдется указ Зеленского о роспуске Рады: названы цифры
- 15:49 Все по «стандарту»: в Харькове коммунальщики укладывают асфальт под дождем
- 15:46 "Хотел поприкалываться": в Виннице задержали мужчину, который колол женщин шприцами
- 15:37 Ротань объявил состав сборной Украины на мемориал Лобановского
- 15:29 К скандалу вокруг выступления в Одессе фанатки Путина привлекли Зеленского
- 15:20 Водитель не справился с управлением: в жутком ДТП погиб офицер ВСУ с позывным «Моряк»
- 15:20 Стали известны итоги заседания Синода ПЦУ
- 15:16 С Россией что-то случится: Гордон рассказал, когда Украина вернет Крым и Донбасс
- 15:16 В России школьник на последнем звонке напал на депутата из партии Путина
- 15:11 «Челси» — «Арсенал»: прогнозы букмекеров на финал Лиги Европы
Вам не угодить: Притула жестко обратился к украинцам
Известный телеведущий Сергей Притула, который призывал украинцев прийти и проголосовать на президентских выборах, жестко обратился к людям, которые не жалеют времени на написание длинных постов в социальных сетях, где обвиняют в своих жизненных неудачах других людей.
«Хотел спросить: откуда у вас столько времени? Откуда время на то, чтобы выплескивать в адрес друг друга столько ненависти? Для этой писанины нужно же иметь свободное время! То время, которое можно было потратить на работу», — сказал Притула и добавил, что он видел много текстов, где люди обвиняют любую власть — и настоящую, и прошлую, — в том, что им плохо живется.
По его словам, ему знакомы люди, которые в разное время жаловались на все власти — и на Виктора Ющенко, и на Виктора Януковича, и на Петра Порошенко, а теперь ругают Владимира Зеленского. «Одни и те же люди. Им не угодишь. Им никакая власть не угодит, поскольку они не умеют достойно жить», — отметил телеведущий. Обращаясь к вечно недовольным, он спросил: «Когда вы поймете, что порядок вашей жизни и достаток определяет не какой-то эфемерный дядя во главе страны, а вы лично».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», звестный шоумен и телеведущий Сергей Притула, который со своим шоу «Вар'яти» находился в гастрольном туре, заехал в Ужгород и вместе с командой застал там необычайно красивое цветение сакур
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.