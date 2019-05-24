Вам не угодить: Притула жестко обратился к украинцам

Украина

Известный телеведущий Сергей Притула, который призывал украинцев прийти и проголосовать на президентских выборах, жестко обратился к людям, которые не жалеют времени на написание длинных постов в социальных сетях, где обвиняют в своих жизненных неудачах других людей.

«Хотел спросить: откуда у вас столько времени? Откуда время на то, чтобы выплескивать в адрес друг друга столько ненависти? Для этой писанины нужно же иметь свободное время! То время, которое можно было потратить на работу», — сказал Притула и добавил, что он видел много текстов, где люди обвиняют любую власть — и настоящую, и прошлую, — в том, что им плохо живется.

По его словам, ему знакомы люди, которые в разное время жаловались на все власти — и на Виктора Ющенко, и на Виктора Януковича, и на Петра Порошенко, а теперь ругают Владимира Зеленского. «Одни и те же люди. Им не угодишь. Им никакая власть не угодит, поскольку они не умеют достойно жить», — отметил телеведущий. Обращаясь к вечно недовольным, он спросил: «Когда вы поймете, что порядок вашей жизни и достаток определяет не какой-то эфемерный дядя во главе страны, а вы лично».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», звестный шоумен и телеведущий Сергей Притула, который со своим шоу «Вар'яти» находился в гастрольном туре, заехал в Ужгород и вместе с командой застал там необычайно красивое цветение сакур

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