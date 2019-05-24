Битва за медуниверситет в Одессе: делом занялась полиция

Происшествия

22 мая в Одессе у здания регионального главка Государственной казначейской службы прошла акция с участием преподавателей и студентов медуниверситета — в знак протеста против длительной невыплаты зарплат и стипендий. Участники акции настаивали на исполнении вердикта столичного суда, заблокировав вход в госучреждение.

В четверг, 23 мая, полиция начала уголовные производства по двум статьям УК Украины: «Невыполнение судебного решения» и «Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат».

«Дела начаты по заявлению и. о. ректора вуза Юрия Сухина, — сообщили в полиции. — Окружной административный суд Киева обязал Госказначейство обеспечить финансовые расходы университета на основании платежных документов за подписью заявителя — Сухина. Однако судебное решение не выполняется и с января 2019 года по настоящее время зарплаты и стипендии не выплачиваются».

Отмечается, что сейчас полиция проводит досудебное расследование. В его рамках принимаются меры по всестороннему, объективному и беспристрастному изучению обстоятельств происшествия, установлению причастных к правонарушению лиц и привлечению их к ответственности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, то скандалы вокруг Одесского национального медуниверситета происходят с июля 2018 года, когда Минздрав заявил о досрочном расторжении контракта с ректором вуза Валерием Запорожаном. Тем не менее ученый совет вуза избрал Запорожана своим председателем, а уполномоченным управлять вузом — председателя профкома Сухина. В свою очередь Минздрав возложил исполнение обязанностей ректора на Владлену Дубинину.

В декабре 2018 года сторонники Запорожана захватили ректорат. Сообщалось также, что одним из судебных решений Минздраву запретили назначать руководителей вуза до рассмотрения иска Запорожана, который оспаривает свое увольнение.

Кроме того, как ранее писали «ФАКТЫ», в Минздраве заявили о намерении правительства создать Национальный одесский медуниверситет на базе одесского вуза и Крымского государственного медуниверситета им. Георгиевского.

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