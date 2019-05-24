Оля Полякова собралась в политику

Шоу-бизнес

Известная суперблондинка, певица Оля Полякова, которая ранее резко раскритиковала шоу «Холостяк» и назвала его средневековьем, собралась в политику. О своих амбициях она заявила в Instagram, где опубликовала фото обложки журнала «Отдохни» со своим интервью. Заголовок гласит «Оля Полякова решила всерьез заняться политикой».

Певица подтвердила, что это не шутка и не розыгрыш. «Да, в моей жизни произошло много нового, и обо всем по порядку я откровенно рассказала в интервью „Отдохни“. О политике, поддержании идеальной фигуры, съемках в „Свингерах“, предстоящих стадионных шоу „Королева ночи“ в этом году и многом другом!», — написала певица.

По словам продюсера певицы Михаила Ясинского, Полякова сможет избавить страну «от средневековых мужиковатых рефлексов в политике». Он считает, что Украина — исторически матриархальное государство, поэтому именно женщины являются ее главным «политическим инструментом».

Поклонники с интересом восприняли эту новость и принялись гадать, чем же займется Оля. Но для большинства из них заявление певицы стало шоком.

«Очень умная и толковая между прочим, сможет дать фору многим нашим старперам-политикам!», «Какая политика? Полит. сила? „Поющие губошлепки“?», «Вот за Олю я голосовать буду. А не за этот сброд», «О нет, только не политика», «Поющие трусы' уже в политику? Поэтому так и живем», «Оля — министр культуры?», «Оль, а ты куда? Нафиг тебе та политика?», — пишут в комментариях.

Ранее, Оля Полякова во время отдыха в Египте повторила легендарное голое фото с Мальдив. На новом снимке обнаженная певица принимает душ на улице.

Напомним, Оля Полякова — не единственная артистка, которая пытается реализовать себя в политике. Депутатом Верховной Рады была певица Руслана. В команде партии «Батьківщина» выступает теперь Настя Приходько. Лидер рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук вернулся в политику и намерен принимать участие в парламентских выборах со своей политической силой. Что уж говорить об актере, юмористе и продюсере Владимире Зеленском, ставшим президентом Украины.

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