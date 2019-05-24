Общество

Зеленскому подарили книгу «Политика для начинающих»: в сети указали на интересный момент

Президенту Украины Владимиру Зеленскому, недавно вступившему в должность, во время посещения «Книжного Арсенала» в Киеве подарили детскую книгу «Политика для начинающих». О своем презенте сообщил в Facebook даритель- издательство «Книголав», которое связывают с группой «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского.

Книга «Политика для начинающих» была переведена с английского языка и издана в 2019 году. Она написана для детей и в понятной форме рассказывает юным читателям о правлении в стране, политической системе, идеологии и законах, ответственности и т. д.

На ролике видно, что Зеленский принял подарок с улыбкой, оценив намек.

Как пишет сайт «Новости Донбасса», основателями издательства «Книголав» в госреестре указаны топ-менеджеры медиахолдинга «1+1» Игоря Коломойского: Александр Ткаченко и Светлана Павлецкая, а также Артем Ковалев- генеральный директор агентства УНИАН.

На вопрос издания, в PR-службе «Книголав» заявили, что издательство уже не связано с холдингом «1+1».

Напомним, во время всей предвыборной кампании Зеленскому дорекали связями с олигархом Игорем Коломойским. Вернувшийся в Украину накануне инаугурации Коломойский заявил, что не планирует посещать администрацию президента Зеленского, а с победой на выборах поздравил его с помощью SMS.

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