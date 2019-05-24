Происшествия

В пятницу, 24 мая, в Мукачевском суде огласили приговор 15-летнему Василию Т. из села Нижняя Апша на Закарпатье. Подростка, которого обвиняли в жестоком убийстве сверстника, приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Жители Нижней Апши, которые приехали в суд, чтобы поддержать родителей убитого мальчика, были возмущены столь мягким приговором. Но до массовых беспорядков, как полгода назад (люди перекрывали трассу), когда малолетнего убийцу выпустили из-под стражи, не дошло.

Пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Марина Безега заявила «ФАКТАМ», что они будут подавать апелляцию на решение Мукачевского суда.

— Это слишком мягкий приговор за жестокое убийство, даже если принять во внимание, что обвиняемый — подросток, — сказала пресс-секретарь.

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», адвокаты обвиняемого Василия Т. добились, чтобы парня отправили на психиатрическую экспертизу. Целый месяц психиатры наблюдали за подростком и пришли к выводу, что Василий… не агрессивный. Исходя из этого, статью Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» заменили на более мягкую «Убийство в состоянии душевного волнения». Мол, в момент убийства он был не в состоянии контролировать себя. Максимальное наказание для несовершеннолетних по этой статье — 4 года.

Напомним, как развивались события. Село Нижняя Апша считается самым богатым в Закарпатье. Здесь что ни дом, то настоящий дворец. Но живут тут отнюдь не олигархи или политики. Это село заробитчан, преимущественно этнических румын. Почти все мужчины работают за границей, а деньги вкладывают в особняки.

Село Нижняя Апша

Именно здесь и произошло жуткое убийство 14-летнего школьника, которое всколыхнуло всю Украину. Тело Василия Попа обнаружили в одном из шикарных особняков. У мальчика фактически была отрезана голова. Позже эксперты установили, что подростку было нанесено 27 (!) ножевых ранений. Убийцу нашли сразу. Им оказался 14-летний одноклассник Василия Попа. По предварительной версии, между ребятами произошел конфликт из-за того, что один из мальчиков обыграл другого в компьютерную игру.

Малолетний убийца жил в особняке

Как выяснилось, родители 14-летнего Василия Т. сами вызвали правоохранителей. Правда, не сразу, а через час, видимо, попытавшись сначала, замести некоторые следы преступления.

— Это не ребенок! Это маньяк! — говорил в телефонном интервью «ФАКТАМ» отец убитого мальчика Михаил Поп про убийцу. — Я был на заработках в России. Сын позвонил мне и похвастался, что родители Василия Т. купили ему какую-то крутую компьютерную игру 5D. За 25 тысяч долларов. Одноклассник позвал моего Васю поиграть с ним. А через три часа мне позвонили и сказали, что моего сына больше нет. Эксперт сказал, что убийца сначала ударил Васю ножом в шею. А потом, уже когда мой сын лежал на полу, продолжал его добивать.

Когда этого убийцу отпустили из-под стражи в первый раз, в апреле 2018 года, в полиции нам сказали, что улик недостаточно. Тогда люди вышли на улицу и перекрыли дорогу. Все село встало за меня. Потому что убийца спокойно ходил по Нижней Апше, хотя официально находился под домашним арестом. Даже в школу пришел. А потом, на Пасху, он с родственниками шашлыки жарил. Мой сын в земле гниет, а он шашлыки жарит! Этого зверя надо от людей нормальных изолировать.

После народных протестов в Нижней Апше, Василия Т. все-таки арестовали, и до суда он находился в следственном изоляторе.

Люди в Нижней Апше дважды устраивали акции протеста, когда убийцу выпускали из СИЗО под домашний арест

Тем не менее родители малолетнего убийцы устроили во Львове пресс-конференцию, где рассказали свою версию произошедшего. Они назвали своего сына скорее жертвой, чем убийцей. Мол, Василий Поп неоднократно издевался над ним. Однажды в кафе, на глазах у девочек, он стянул с Василия Т. брюки. Кроме того, Василий Поп якобы систематически вымогал у одноклассника деньги, бил и душил его. А в гости Василий Т. позвал к себе своего «обидчика», потому что хотел таким образом «купить» его дружбу.

Кстати, несмотря на заключение психиатров о том, что малолетний убийца не агрессивен, местные жители рассказывают много чего интересного про Василия Т.

По словам односельчан, Василий Т. отличался жестокостью

- Полтора года назад он убил девочку, но откупился за 5 тысяч долларов, — рассказал «ФАКТАМ» житель Нижней Апши Константин (просил не называть его фамилию). - А еще местные рассказывают, что Василий Т. любил издеваться над животными. Однажды коту ногу отрезал. В другой раз с живой кошки содрал шкуру и смотрел, как она мучается.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Харькове 16-летний подросток из ревности зарезал 14-летнюю девочку.

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