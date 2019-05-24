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Общество

Дело Маркива: прокурор требует для нацгвардейца 17 лет тюрьмы

18:02 24 мая 2019 91
Виталий Маркив
Инф. «ФАКТОВ»

Бывшего украинского нацгвардейца Виталия Маркива, который является также гражданином Италии, суд может приговорить к 17 годам заключения. Такое требование выдвинул итальянский прокурор Андреа Дзанончелли. Об этом в Facebook сообщает корреспондент «Радио Свобода» Наталка Кудрик.

Кроме того прокурор заявил, что министерство юстиции Италии просит проверить роль в деле Роккелли еще одного бывшего нацгвардейца — ныне депутата Верховной Рады Богдана Маткивского.



Напомним, суд над Маркивым, который проходит в городе Павия, длится уже почти год. Бывшего нацгвардейца считают причастным к гибели итальянского фоторепортера Андреа Рокелли возле Славянска в мае 2014 года.

Маркив был арестован в Италии, когда приехал к родным летом 2017 года. Спустя год начался судебный процесс. Итальянский журналист Роккелли и его переводчик из России Андрей Миронов были убиты, когда попали под минометный обстрел у горы Карачун.

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