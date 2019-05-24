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Украина

К врачу невозможно попасть: в сети рассказали о критической ситуации с медициной в Крыму

21:50 24 мая 2019 159
Больница
Инф. «ФАКТОВ»

В аннексированном Крыму продолжает усугубляться проблема с дефицитом врачей. В частности, жители Керчи жалуются на нехватку детских стоматологов. На соответствующие возмущенные записи жителей города в соцсети обратил внимание блогер Крымский бандеровец.

В частности, один из возмущенных интересуется, возможно ли за вознаграждение сотруднику поликлиники получить желаемый талончик к врачу. При этом он констатирует, что в поликлинику на улице Пирогова за талончиком приходят в 6:00, а уже в 8:00 талонов нет.

«Крым. Новости процветающей медицины в оккупированной Керчи. Квест «Достань талончик», — пишет Крымский бандеровец.

Напомним, в конце марта сеть поразило фото из Джанкойской больницы, на котором видно, в каком ужасном состоянии находится пол коридора, в котором люди, дожидающиеся приема у врача, проводят длительное время. В настоящее время в таком же состоянии находятся и другие общественные здания на полуострове.

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