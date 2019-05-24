Лучше займитесь бегом: Супрун развеяла миф о пользе кислородных коктейлей

Здоровье

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун развеяла очередной миф — о пользе кислородных коктейлей, изобретенных в Советском Союзе в 1960-е. Согласно ее новой записи в Facebook, ни одно из исследований не доказало ни способности «дышать кишечником», ни возможности обогатить свои внутренности кислородом из пенистого сока.

На самом деле, отмечает глава Минздрава, кислород ничего не сжигает, как в печке, поскольку все процессы окисления осуществляются при участии ферментов и молекул, которые могут принимать и отдавать протоны и электроны. Также усиленное потребление кислорода не приведет к усиленному разрушению подкожного жира.

Более того, рост количества кислорода в нашем организме повлечет свободнорадикальные цепные реакции, старение, повреждение клеточных мембран и ДНК.

Медик акцентирует внимание на том, что в одном литре коктейля в лучшем случае содержится 100−150 мг кислорода, тогда как человек за сутки вдыхает 550 литров чистого кислорода, т. е. 4 литра в минуту.

«По сути — вместо двух литров кислородного коктейля вы можете просто сделать три глубоких вдоха», — советует Супрун.

Напомним, ранее исполняющая обязанности главы Минздрава объяснила, почему необходимо употреблять достаточно витамина В1 и что делать, чтобы организм не чувствовал нехватку в нем.

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