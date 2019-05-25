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Криштиану Роналду похвастался роскошным авто за 1 млн евро (видео)
В богатом автопарке лидера «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду появился еще один «железный конь». 34-летний форвард выставил в Instagram видео с заездом на McLaren Senna в гараж дома в Турине. Заодно звездный футболист разместил фото, на котором он позирует возле нового автомобиля, и написал: «Наслаждайся».
Спортивное авто, названное в честь погибшего бразильского гонщика Формулы-1 Айртона Сенны, было показано на Женевском автосалоне в 2018 году.
По информации авторитетного издания A Bola, McLaren Senna (800 лошадиных сил!) стоит около 1 миллиона евро.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер «Ювентуса» приобрел шикарный Rolls Royce.
Фото A Bola
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