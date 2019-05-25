Последние выходные весны начнутся с дождей: синоптики озвучили "мокрый" прогноз

Украина

В субботу, 25 мая, в Киеве ожидается переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5−10 м/с, днем местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

На западе страны будет наблюдаться переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер северо-западный, 5−10 м/с, днем местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+13 градусов, днем +17…+22 градуса. В Карпатах кратковременный дождь, температура ночью +6…+11 градусов, днем +10…+15 градусов. В Моршине кратковременный дождь, температура ночью +10…+12 градусов, днем +19…+21 градус. В Трускавце кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +19…+21 градус. В Сваляве кратковременный дождь, температура ночью +9…+11 градусов, днем +18…+20 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер северо-западный, 5−10 м/с, днем местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.

В центре страны переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах град, ветер западный, 5−10 м/с, днем местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью умеренный, днем существенный дождь, гроза, в отдельных районах град, ветер южный, 5−10 м/с, днем местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +20…+26 градусов.

На юге Украины переменная облачность, кратковременный дождь, в Запорожской области существенный дождь; гроза, днем в отдельных районах град, ветер юго-западный, 5−10 м/с, днем местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +19…+26 градусов.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер юго-западный, 5−10 м/с, днем местами шквалы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +20…+25 градусов. В Ялте кратковременный дождь. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +22…+24 градуса.

В воскресенье, 26 мая, солнце и сухая погода порадуют столичный регион, а также Житомирскую, Черниговскую и Сумскую области. На остальной территории следует ожидать небольших дождей с грозами. Дневные температуры составят 20−24 градуса, ночные — от 8−10 на западе до 12−14 на востоке и 14−16 в Крыму.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», синоптик Наталья Диденко считает, что лучшее время суток в эти субботу и воскресенье — раннее утро, когда будет наблюдаться солнце, ясное небо, свежесть и цветущая красота.

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