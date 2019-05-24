Грозы и локальный град: синоптик рассказала о погоде в выходные

Общество

В выходные дни, 25 и 26 мая, температура воздуха днем существенно не изменится и будет «единственным источником стабильности в Украине». Ранее сообщалось о дождливой погоде, которая установится в Украине на выходных.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в эти дни в Украине ожидается + 20 + 26 градусов, в западных областях — до + 16 + 22 градуса. Температура может колебаться на пару градусов вверх или вниз — в зависимости от того, какая будет погода: солнечная или дождливая. «Дожди с грозами остаются приоритетными. Во время гроз возможные шквалы и град. Конечно, будут прояснения, особенно в воскресенье на Правобережье», — прогнозирует синоптик.

В эти выходные в столице будут проходить Дни Киева, которые может немножко «подпортить» погода. Так, 25 мая в Киеве — дожди, грозы, при грозах порывистый ветер, возможен локально град, а 26 мая — местами небольшой дождь, гроза. Температура воздуха — до + 23 + 25 градусов.

«Лучшее время суток в эти два дня — раннее утро в воскресенье: солнце, ясное небо, свежесть и цветущая красота», — сообщает Наталья Диденко.

Эксклюзивный материал с прогнозами погоды читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Когда закончатся дожди и наступит жара: синоптики рассказали о погоде в ближайшие дни».

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