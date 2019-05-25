Создатель VK и Telegram Павел Дуров похвалил президента Украины: названы причины

Украина

Бизнесмен и основатель соцсети «ВКонтакте», а также мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что у него хорошее предчувствие по поводу будущего Украины. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Таким образом он отметил свое положительное отношение к факту выбора либертарианства в качестве идеологии партией «Слуга народа» президента страны Владимира Зеленского.

«Рад, что партия нового президента Украины выбрала либертарианство в качестве идеологии. У меня хорошее чувство относительно будущего Украины», — написал он.

Также бизнесмен высказал мнение, что у государств бывшего Советского Союза большой потенциал. Особенно хорошие перспективы у Эстонии и Грузии, в которых введена прогрессивная политика налогообложения. Так, прибалтийская страна практикует электронное гражданство и нулевой налог на бизнес, а Грузия — простые визовый и налоговый режимы.

Поводом для высказываний Павла Дурова стало интервью советника украинского лидера Руслана Стефанчука, который в интервью изданию «Левый берег» сказал о том, что либертарианство станет основной идеологией партии «Слуга народа». Он отметил, что его личное общение с главой государства началось именно с идеи либерализма.

Его основной миссией должен стать «взлом» старой системы и предложение новой модели экономики, где государство становится сервисом, предлагает иное качество предоставляемых услуг, запускает частные инициативы во все сферы, где существует судебная защита любой инициативы, куда придет инвестор и получит гарантии, рабочие места.

Для создания политики в новом качестве будут использоваться диджитализация и открытое общество, подчеркнул он. В планах изменить систему петиций на «народное вето», использующее современные технологии. Он считает, что для этого необходимо просто обеспечить каждого смартфоном за счет государства, что будет дешевле голосования на бумаге.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Руслан Стефанчук заявил, что для того, чтобы законодательство страны соответствовало требованиям времени, и в то же время было понятным гражданам, команда надеется на коммуникацию с украинцами, которые в любой момент могут поддержать или наложить вето на законопроект. Для реализации своего плана, по словам Стефанчука, «достаточно каждую бабушку в селе обеспечить смартфоном».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter