Политика

В России решили пока игнорировать решение Международного трибунала по морскому праву. Трибунал 25 мая потребовал от России вернуть Украине захваченные корабли и освободить пленных моряков.

Российский МИД решил, что Морской трибунал не вправе разбирать случившееся в Черном море 25 ноября 2018 года, когда были атакованы украинские корабли и захвачены в плен моряки. Это свое видение россияне намерены отстаивать и в дальнейшем: якобы случай не подпадает под юрисдикцию трибунала. В заседании россияне отказались участвовать.

Напомним, и в Украине, и в России ратифицирована Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. Украина подала заявление в международный трибунал ООН из-за нарушения Россией указанной конвенции.

Пока что трибунал принял лишь предварительное решение. Рассмотрение претензий Украины по сути ожидается позднее.

Напомним, военопленные украинские моряки с катеров «Никополь», «Бердянск» и буксира «Яны Капу» уже полгода находятся за решеткой. Россия шесть месяцев держит моряков в СИЗО «Лефортово». 25 мая в Киеве состоялась акция в поддержку соотечественников.

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