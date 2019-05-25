Первый концерт воссоединившихся Spice Girls: недовольные зрители покидали стадион (фото, видео)

Шоу-бизнес

В Дублине состоялся первый из 13 запланированных концертов воссоединившейся британской группы Spice Girls, популярной в 1990-х годах. Из пяти участниц коллектива в его обновленном составе остались четверо — 43-летняя Эмма Бантон, 43-летняя Мел Би (Мелани Браун), 46-летняя Джери Хорнер (ранее — Холливелл) и 45-летняя Мел Си (Мелани Чисхольм). Виктория Бекхэм (начинавшая карьеру в шоу-бизнесе под девичьей фамилией Адамс) отказалась участвовать в проекте.

Как сообщает Daily Mail, на концерт собралось около 58 тысяч человек. Хотя фанаты группы с нетерпением ожидали шоу, билеты на которое стоили до 186 долларов, многие остались крайне недовольны выступлением. Из-за проблем со звуком голоса певиц были практически не слышны. Зрители десятками в разочаровании покидали стадион «Кроук Парк», где проходил концерт. Позже Мел Би пообещала, что на следующем концерте звук будет лучше.

Ранее ходили слухи о том, что воссоединение Spice Girls и гастрольное турне может вообще не состояться из-за лесбийского скандала. Ранее Мелани Браун заявила в интервью, что 25 лет назад у нее был секс с Джери Холливелл. Признание Браун вызвало большой резонанс и шокировало Джери, которая отрицала подобные отношения с Мел. Ссора между двумя участницами едва было не поставила под угрозу будущий тур.

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