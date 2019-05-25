Ювелирная работа: в сети показали видео уничтожения позиции боевиков возле Крутой Балки

Украина

В сети показали видео «ювелирного» уничтожения российской мобильной станции спутниковой связи в районе поселка Крутая Балка на Донетчине. Его в Facebook выложил блогер Дмитрий Мюллер. Напомним, ранее «ФАКТЫ» публиковали видео уничтожения штаба боевиков, которым поделились бойцы полка «Азов».

В комментарии к видео Мюллер сообщил, что удар был осуществлен подразделением ВСУ с применением высокоточного вооружения 24 мая около 16:00.

В результате спецоперации был ликвидирован один оккупант, еще трое получили ранения.

Напомним, 24 мая на линии соприкосновения на Донбассе погиб украинский боец. Его фото появилось в сети. Вооруженные формирования РФ 17 раз обстреляли позиции ВСУ, в т. ч. трижды — с применением запрещенных минскими договоренностями минометов 120 мм и 82 мм. По нашим защитникам было выпущено 10 мин калибра 120 мм и 15 мин — калибра 82 мм.



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