26.21 / 26.47 29.25 / 29.63
Киев: +18
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Волкер отреагировал на требование международного трибунала освободить украинских моряков

21:55 25 мая 2019 101
Курт Волкер на Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Россия давно должна была отпустить украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива. Так он прокомментировал заметку в The New York Times, посвященную решению Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая 2019 года.

«России давно пора освободить украинских членов экипажа и суда, которые она незаконно захватила», — написал Волкер.

Напомним, адвокат Николай Полозов считает, что возможный отказ властей РФ освободить украинских моряков и суден в соответствии с приказом Трибунала ООН по морскому праву будет дорого стоить России, так как повлечет введение новых международных санкций против РФ. Например, российские корабли начнут испытывать сложности с навигацией в международных водах.

Немедленно освободить моряков, выполнив решение Трибунала, призвал и президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины