- 22:33 Народу как в метро в час пик: открытие пешеходного моста на Владимирской горке вызвало ажиотаж у киевлян
- 21:55 Волкер отреагировал на требование международного трибунала освободить украинских моряков
- 21:33 Пошел прогуляться и не вернулся: в озере под Киевом утонул 14-летний школьник
- 20:56 Ювелирная работа: в сети показали видео уничтожения позиции боевиков возле Крутой Балки
- 20:13 Стало известно, что грозит России в случае отказа освободить украинских моряков по требованию международного трибунала
- 19:48 «Черноморец» победил в Полтаве и за тур до финиша поднялся с последнего места
- 19:47 В Киеве мужчина в супермаркете пытался свернуть шею ребенку: появилась информация о злоумышленнике
- 19:19 Непогода под Одессой: местные жители жалуются на зиму в конце мая
- 19:08 19-летняя Ястремская выиграла во Франции третий турнир WTA в карьере
- 18:54 Подарок от Линдеманна? Лобода озадачила поклонников новым видео
Волкер отреагировал на требование международного трибунала освободить украинских моряков
Специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что Россия давно должна была отпустить украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива. Так он прокомментировал заметку в The New York Times, посвященную решению Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая 2019 года.
«России давно пора освободить украинских членов экипажа и суда, которые она незаконно захватила», — написал Волкер.
Напомним, адвокат Николай Полозов считает, что возможный отказ властей РФ освободить украинских моряков и суден в соответствии с приказом Трибунала ООН по морскому праву будет дорого стоить России, так как повлечет введение новых международных санкций против РФ. Например, российские корабли начнут испытывать сложности с навигацией в международных водах.
Немедленно освободить моряков, выполнив решение Трибунала, призвал и президент Украины Владимир Зеленский.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...