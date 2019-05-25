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Политика

На Зеленского подали в суд из-за назначения Богдана главой АП

8:10 25 мая 2019 403
зеленский и богдан
Инф. «ФАКТОВ»

Указ Владимира Зеленского о назначении в президентскую администрацию Андрея Богдана оспорен в суде. Иск подала общественная организация «Общественный люстрационный комитет». Ответчиком в суде станет президент, Богдана привлекут как третье лицо.

Богдан ранее был известен как адвокат, но приостановил деятельность и 21 мая был назначен главой администрации президента. Сразу же после назначения вскрылись спорные моменты в карьере новоназначенного, что и стало причиной для иска. В своем заявлении в суд активисты напоминают, что Богдан помимо всего прочего работал в правительстве Азарова (с 25.02.2010 по 22.02.2014) и не уволился по собственному желанию в период Революции Достоинства (с 22.11.2013 по 22.02.2014), а, значит, подпадает под люстрацию.

«Должность главы Администрации президента Украины предусмотрена п. 5 ч.1 ст. 2 закона „Об очистке власти“, как должность, по которой принимаются меры по люстрации», — говорится в иске.

Активисты требуют от судей заставить президента отменить указ. Делом будет заниматься Кассационный суд в составе Верховного Суда.

Напомним, представители Зеленского заявили, что указ о назначении Богдана могут отменить, но для этого нужно решение Конституционного суда Украины.

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