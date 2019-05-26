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"В сердце этого города рождается свобода": Зеленский признался в любви к Киеву
Президент Украины Владимир Зеленский в День Киева признался в любви к столице. Трогательную запись он сделал на украинском языке в Facebook.
В ней он вспоминает, как переехал в Киев в 2003 году, и как нелегко приходилось ему, чтобы покорить этот город, в который так легко и влюбиться, и разочароваться в нем.
Зеленский также признался, что лично для него делает Киев Киевом.
«Это запах цветущих лип и шаурмы у метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебное цветение каштанов и застройки «недоразумения», — написал президент, отметив, что в столице не все идеально, но именно это делает Киев живым.
«В этом городе моя дочь пошла в первый класс. В этом городе родился мой сын. И, конечно, в сердце этого города рождается свобода», — отмечает Зеленский.
Напомним, в День Киева в столице наконец открыли новый инновационный Пешеходный мост до Владимирской горки.
«ФАКТЫ» публиковали красивые открытки и поздравления с Днем Киева.
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