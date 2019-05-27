Максакова обвинила украинских следователей в фальсификации дела об убийстве Вороненкова

Украина

Вдова убитого в Киеве российского политика Дениса Вороненкова Мария Максакова заявила, что украинские следователи вынудили ее обвинить в смерти мужа своего бывшего супруга Владимира Тюрина.

«Вынуждена была молчать полтора года, потому что я была скована тайной следствия. Преподносилось все таким образом, как будто есть какие-то доказательства», — сказала Максакова, пишут российские СМИ.

По ее словам, в том, что Вороненкова убил Тюрин, ее убедили украинские следователи. Она обратилась к главе Следственного комитета России с просьбой считать ее высказывание во время интервью официальным заявлением.

Как писали «ФАКТЫ», ранее вдова экс-депутата Государственной думы России Дениса Вороненкова Мария Максакова неожиданно изменила показания в суде, назвав заказчиком убийства ее мужа бывшего сотрудника Следственного комитета России Дениса Панаитова.

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