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- 15:10 Какая нежная: Ани Лорак восхитила сеть соблазнительным фото
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Какая нежная: Ани Лорак восхитила сеть соблазнительным фото
Популярная певица Ани Лорак, рассказавшая о новой жизни и новой любви после развода, восхитила сеть нежным фото. Звезда опубликовала на своей странице в Instagram пикантный снимок, на котором она позирует в соблазнительном белье — шелковой с кружевом майке на тонких бретельках и шортах. Комплект выгодно подчеркивает стройную фигуру звезды.
Поклонники Ани Лорак заметили изменения в ее фигуре. В комментариях они пишут, что артистка еще больше похудела и прекрасно выглядит в 40 лет.
Ранее Каролина показала соблазнительное фото в белой пижаме, оголив плоский живот.
Напомним, Ани Лорак сменила свой имидж. Она отрезала длинные волосы и отдала предпочтение сдержанному стилю, отказавшись от броских платьев с блестками. Ее чаще можно увидеть на мероприятиях в брюках и элегантных блузах, костюмах.
Певица оставляет загадочные посты в Instagram, интригуя неоднозначными заявлениями. Однако о личной жизни она предпочитает не распространяться. Говорит, это секрет.
В СМИ неоднократно появляются слухи о романе с российским исполнителем Сергеем Лазаревым и даже приписывали беременность от него.
Ранее «ФАКТЫ» также писали о том, что певица Тина Кароль удивила поклонников неожиданным фото в белье.
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— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.