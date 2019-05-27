"Верховный главнокомандующий молчит, и это странно": Ярош дал совет Зеленскому

Украина

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует унижать украинцев, а его заявления о мире любой ценой очень опасны, поскольку он не знает цену этого мира. Ранее сообщалось, что в команде Зеленского заявили о возможности проведения референдума по отношениям с Россией.

Об этом в интервью «Обозревателю» заявил командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош. По его мнению, формат Минских соглашений — возможность для маневра, затягивание времени для вооружения ВСУ, а его реализация — гибель Украины. «Порошенко играл на „Минске“ — и хорошо играл. Факт. Он тянул время. Мы смогли за время этой дипломатической игры лучше подготовиться к возможному широкомасштабному вторжению России», — отметил он и добавил, что пришло время отказаться от Минских договоренностей.

Отметив, что после президентских выборов в команде Владимира Зеленского заявили о безальтернативности «Минска», он добавил, что сам президент Украины об этом ничего не говорил: «И это страшно. Верховный главнокомандующий, который вообще ничего не говорит. Это какая-то пустота. И это очень странно».

По мнению Дмитрия Яроша, заявления Зеленского о мире любой ценой опасны — он не знает цену этого мира. «Я надеюсь, Владимир Зеленский, мой Верховный главнокомандующий, которому я, конечно же, подчиняюсь, просто ошибается в определенных вещах. То, что я услышал о референдуме — мне это трудно понять. Это все равно что нас изнасиловали, а мы опросы проводим, дружить нам с насильником или не стоит. Это полный идиотизм! — заявил командир УДА и добавил: — И это то, что заставляет меня лично думать о сопротивлении этой власти. А я бы очень этого не хотел».

Он также рассказал, что хотел бы встретиться с Зеленским, но пока этого не удалось сделать. «Надо чтобы он понял одну истину: украинцев нельзя унижать», — сказал Дмитрий Ярош, подчеркнув, что украинцы не до конца научились строить государство, но с восстаниями дело обстоит значительно лучше.

«Зеленский в своей инаугурационной речи говорил, что готов потерять рейтинги, популярность, должность… Нет, он потеряет жизнь. Будет висеть на каком-то дереве на Крещатике — если предаст Украину и тех людей, которые на Революции и Войне погибли. И очень важно, чтобы он это понимал, — заявил Ярош и добавил: — А так — у Зеленского есть все перспективы стать хорошим президентом и боевым Верховным главнокомандующим».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Ярош считает, что украинской армии на Донбассе хватило бы двух недель, чтобы прорваться к границе и нейтрализовать группировки противника в крупных городах.

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