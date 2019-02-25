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Происшествия

В Киеве лишь чудом обошлось без жертв в результате обрушения части фасада отеля: фото и видео с места ЧП

19:22 25 февраля 2019   39
Отель «Киев»
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве 25 февраля прямо на тротуар обрушилась часть фасада отеля «Киев», едва не убив проходившую мимо женщину. К счастью, женщина не пострадала и отделалась испугом.

В момент инцидента женщина проходила по улице Грушевского и в метре от нее обвалился камень с фасада отеля, сообщает Информатор.

Реконструкцию уже начали со стороны центрального входа. Сотрудники отеля сообщили, что небезопасная территория ограждена уже несколько дней. Хотя очевидцы запечатлели это место 25 февраля днем. На фото можно заметить, что до инцидента с прохожей, никакого ограждения около обрушившегося фасада не было.

Здание наиболее повреждено на пересечении улиц Грушевского и Липской.

Как писали «ФАКТЫ», недавно в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, 36 обрушилась стена во дворе за рестораном.

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