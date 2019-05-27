Общество

Задержанная за пикет против Зеленского девушка заявила об угрозах

16-летней Даше Коц из Ровно, которую полиция задерживала за пикет против Владимира Зеленского, начали угрожать сторонники президента.

«Я ужасно подавлена. Мне желают умереть от рака, пыток, избиения. Называют меня шлюхой и алкоголичкой. Оскорбляют мою внешность, которую я не выбирала», — пишет девушка в социальных сетях.

По ее словам, такую реакцию она получила лишь за то, что не побоялась отстоять свою позицию, рассказать о беспределе полицейских и бездействии власти.

Тем временем к выяснению, кто угрожает девушке, присоединились специалисты «Миротвоца» — уже установлены данные двоих людей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после инцидента в Ровно президент Владимир Зеленский в соцсетях написал, что задержания не было, однако Дарья Коц в комментарии под этим постом уличила главу государства во лжи.

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