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Задержанная за пикет против Зеленского девушка заявила об угрозах
16-летней Даше Коц из Ровно, которую полиция задерживала за пикет против Владимира Зеленского, начали угрожать сторонники президента.
«Я ужасно подавлена. Мне желают умереть от рака, пыток, избиения. Называют меня шлюхой и алкоголичкой. Оскорбляют мою внешность, которую я не выбирала», — пишет девушка в социальных сетях.
По ее словам, такую реакцию она получила лишь за то, что не побоялась отстоять свою позицию, рассказать о беспределе полицейских и бездействии власти.
Тем временем к выяснению, кто угрожает девушке, присоединились специалисты «Миротвоца» — уже установлены данные двоих людей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после инцидента в Ровно президент Владимир Зеленский в соцсетях написал, что задержания не было, однако Дарья Коц в комментарии под этим постом уличила главу государства во лжи.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..