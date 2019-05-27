- 15:50 Известный телеведущий подает в суд на МАУ: в чем причина
- 15:46 У Зеленского рассказали, почему в здании на Банковой плохо работается
- 15:43 Рынок электроэнергии необходимо запустить с 1 июля текущего года, – вице-президент Еврокомиссии
- 15:41 Сепаратисты объявили об остановке Запорожской АЭС из-за нехватки донбасского угля: соцсети веселятся
- 15:33 Еще один актер "Квартала 95" подался в политику
- 15:29 У Зеленского неожиданно отвергли идею Коломойского о дефолте для Украины
- 15:26 Ракета летит почти над землей: под Одессой прошли испытания РК “Нептун” (фото и видео)
- 15:22 Праздник правого популизма: друзья Путина усилили позиции в Европарламенте
- 15:11 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: прогнозы букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов
- 14:59 Бунт и побег заключенных из Одесской колонии: появились новые видео и подробности
Еще один актер "Квартала 95" подался в политику
Вслед за Владимиром Зеленским попробовать себя в политике решил еще один актер студии «Квартал 95». Старожил «Квартала» Юрий Корявченков («Юзик») будет баллотироваться в народные депутаты.
Как сообщает Lb.ua, в Раду Корявченков надеется попасть в качестве мажоритарщика от родного Кривого Рога.
Корявченкову 44 года. Опыта политической деятельности у него нет. Получив образование инженера-электрика в Криворожском техническом университете, Корявченков работал в профкоме ЦГОКа, играл в «КВН», стоял у истоков создания «Квартала 95» и был административным директором компании.
Несмотря на то, что Корявченков идет в депутаты как мажоритарщик, он предварительно заручится согласием партии «Слуга народа». Глава штаба политсилы Александр Корниенко уточнил, что кандидату в депутаты предстоит партийная проверка. Пока что Корявченков — единственный из актеров «Квартала», решивший сменить сцену на Верховную Раду.
Напомним, свежие рейтинги политсил показывают, что у партии «Слуга народа» есть шанс самой сформировать большинство в парламенте, но для этого необходимо снизить проходной барьер на выборах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Магазин. Покупатель жалуется директору: "Ваша продавщица обозвала меня старым хреном и еще другими пожилыми растениями!"