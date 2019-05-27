Политика

Еще один актер "Квартала 95" подался в политику

Вслед за Владимиром Зеленским попробовать себя в политике решил еще один актер студии «Квартал 95». Старожил «Квартала» Юрий Корявченков («Юзик») будет баллотироваться в народные депутаты.

Как сообщает Lb.ua, в Раду Корявченков надеется попасть в качестве мажоритарщика от родного Кривого Рога.

Корявченкову 44 года. Опыта политической деятельности у него нет. Получив образование инженера-электрика в Криворожском техническом университете, Корявченков работал в профкоме ЦГОКа, играл в «КВН», стоял у истоков создания «Квартала 95» и был административным директором компании.

Несмотря на то, что Корявченков идет в депутаты как мажоритарщик, он предварительно заручится согласием партии «Слуга народа». Глава штаба политсилы Александр Корниенко уточнил, что кандидату в депутаты предстоит партийная проверка. Пока что Корявченков — единственный из актеров «Квартала», решивший сменить сцену на Верховную Раду.

Напомним, свежие рейтинги политсил показывают, что у партии «Слуга народа» есть шанс самой сформировать большинство в парламенте, но для этого необходимо снизить проходной барьер на выборах.

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